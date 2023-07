Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch stiloso e al contempo ricco di funzionalità per il monitoraggio dell’attività fisica e la salute? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle ottime offerte proposte da Comet sullo Samsung Galaxy Wathch5, disponibile a soli 199,90€!

Potrete, infatti, risparmiare ben 130,00€ rispetto al prezzo consigliato di 329,00€, scegliendo la colorazione che preferite tra Graphite, Sapphire e Silver. Si tratta di uno sconto davvero ottimo, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Il Samsung Galaxy Watch 5 è un vero gioiello che unisce bellezza ed eleganza, ma al contempo è realizzato con materiali di grandissimo pregio che lo rendono durevole nel tempo. La sua cassa da 44 mm ospita uno splendido display da 1,6″ realizzato in cristallo zaffiro, che non solo è resistente all’acqua, ma anche agli urti e ai graffi.

Questo smartwatch è progettato per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata, sia nelle attività quotidiane che durante gli allenamenti sportivi. Il Galaxy Watch5 offre, infatti, un efficiente sistema di monitoraggio della salute per merito del sensore 3 in 1 Samsung BioActive, capace di controllare l’impedenza bioelettrica per monitorare la massa grassa e il peso dei muscoli e di un sensore cardiaco elettrico (ECG) per controllare frequenza cardiaca e pressione sanguigna.

Non finisce qui: il Galaxy Watch5 dispone anche di un ottimo sleep tracker, in grado di monitorare il vostro sonno e fornirvi consigli utili per migliorarne la qualità, rilevando persino le fasi di russamento. Infine, la batteria offre un’ampia capacità e una ricarica velocissima, garantendovi un’esperienza senza interruzioni.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

