State pensando di acquistare un nuovo sportwatch che vi aiuti a mantenervi in forma, ma non volete spendere un patrimonio? Allora non possiamo che segnalarvi questa interessantissima offerta di Amazon, che oggi propone lo sportwatch Suunto 5 Peak con uno sconto del 33%. Amazon è sempre ricchissimo di ottime offerte come questa, anche prima dell’attesissimo Prime Day 2023.

In questo modo il prezzo iniziale di 223,80€, già di per sé competitivo rispetto ad altri modelli simili, scende a soli 149,00€, ben 74,80€ in meno! Visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo, vi consigliamo di approfittarne prima che la promozione o le scorte terminino.

Il Suunto 5 Peak è estremamente comodo da indossare grazie alla sua struttura leggera, quindi è perfetto per accompagnarvi durante le vostre escursioni e sessioni di allenamento, ma anche per l’uso quotidiano. Infatti, con oltre 80 modalità sportive, potrete utilizzarlo per monitorare i vostri progressi in tanti sport come la corsa, il ciclismo e perfino il nuoto, grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 30 metri di profondità.

Con l’app Suunto potrete pianificare i vostri percorsi, scoprendo i luoghi migliori per escursioni a piedi, giri in bicicletta e tanto altro ancora. Avrete anche il monitoraggio preciso del vostro allenamento, inclusi i parametri relativi a frequenza cardiaca, stress, tempi di recupero, sonno e molto altro.

E non finisce qui! Potrete anche ascoltare la vostra musica preferita direttamente dallo sportwatch e connettere facilmente l’app Suunto a servizi come Spotify, Strava, Training Peaks e Komoot. Inoltre, con gli aggiornamenti software avrete sempre le ultime funzionalità disponibili.

Se siete preoccupati che tutte queste funzioni riducano la durata della carica, potete stare tranquilli: la modalità di batteria intelligente vi garantirà un’autonomia fino a 100 ore, senza preoccuparvi di doverlo ricaricare frequentemente. Infine, va sottolineato che stiamo parlando di un prodotto che è anche sostenibile: infatti, è stato prodotto utilizzando il 100% di energia rinnovabile, dimostrando un reale impegno per la tutela dell’ambiente.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

