Suunto 7, lo smartwatch sportivo abbraccia Wear OS al CES 2020

Suunto 7 è appena stato annunciato a Las Vegas dove è in corso il CES 2020. La nuova generazione di smartwatch dell’azienda finlandese coniuga la versatilità delle funzioni sportive con le caratteristiche di Wear OS, il sistema operativo di Google. Il cuore pulsante dell’orologio è la piattaforma Snapdragon 3100 di Qualcomm pensata per funzionare perfettamente con l’OS di Mountain View.

Creato in acciaio inossidabile con cassa in poliammide rinforzato, lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,97 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel. Suunto 7 è dotato delle nuove mappe outdoor a colori disponibili in modalità offline, che consentono agli atleti di seguire sempre la propria posizione durante l’allenamento. L’anima resta profondamente sportiva con oltre 70 modalità di sport che includoo discipline quali corsa, ciclismo, sci e yoga.

Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità. Non manca la possibilità di seguire i propri allenamenti e prestazioni attraverso l’app proprietaria. Pieno supporto anche ad app di terze parti come Strava e Google Fit. Presenti all’appello tutte le funzioni che ci si aspetta da uno smartwatch sportivo come monitoraggio della frequenza cardiaca o rilevamento dei dati altimetrici.

La collaborazione con Big-G si concretizza nella possibilità di utilizzare Google Assistant e Google Pay per i pagamenti in mobilità grazie alla presenza del chip NFC. Fronte autonomia, la società assicura fino a 12 ore con GPS attivo e fino a 48 ore con un utilizzo standard. I servizi di navigazione satellitare disponibili sono: GPS, Glonass, QZSS, BeiDou e Galileo.

Suunto 7 è già disponibile al pre-ordine sul sito ufficiale del produttore in diverse colorazioni a 479 euro con spedizioni a partire dal 31 gennaio.