Se volete approfittare di quest’ultimo giorno di offerte per acquistare un tablet targato Amazon, vi informiamo che siete ancora in tempo per accaparrarvi il Fire HD 10 a un prezzo vantaggioso. Parliamo di una spesa di soli 99,99€, che non è affatto alta per un dispositivo moderno e resistente come questo.

Come saprete, infatti, nella fascia bassa del mercato è difficile trovare un tablet degno di essere considerato tale, ma il Fire HD 10 si propone come una delle migliori soluzioni, a maggior ragione se accessibile a meno di 100,00€. Essendo un dispositivo progettato da Amazon, il sistema operativo è basato su Fire OS, ottimo per sfruttare al meglio l’ecosistema di servizi Amazon. Tra le app pre-installate, infatti, troverete già Amazon Music, Prime Video e Photos, oltre alle varie piattaforme di streaming e software di terze parti.

Il modello in questione è quello con display da 10 pollici, avente come risoluzione 1920 x 1200 pixel. Oltre ad essere luminoso e capace di riprodurre colori vivaci, lo schermo di Fire HD 10, a detta del produttore, è quasi due volte più resistente se comparato con iPad 10.2, un vantaggio non indifferente se consideriamo che si tratta di dispositivi appartenenti a una fascia di prezzo totalmente diversa. Questo fa sì che possiate portarlo con voi senza preoccuparvi più di tanto di eventuali cadute accidentali, che verranno attutite dal vetro silicato d’alluminio rinforzato.

Un altro motivo che consente al Fire HD 10 di essere usato in mobilità senza preoccupazioni è l’autonomia, che può raggiungere le 12 ore con un utilizzo misto, ossia navigazione nel web, riproduzione video e l’ascolto della musica. Con le fotocamere frontali e posteriori, infine, potrete sbizzarrirvi nello scattare foto e registrare video in HD di tanto in tanto, nonché effettuare videochiamate beneficiando dei due microfoni integrati. Vale la pena segnalare anche la presenza di uno jack stereo da 3,5 mm, un valore aggiunto per chi vuole connettere cuffie e microfoni al tablet tramite la fonte analogica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo anche di seguire i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, vale a dire il luogo ideale per poter ricevere tutte le informazioni relative sulle migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!