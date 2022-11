Dopo qualche tempo passato in sordina i tablet sono tornati alla ribalta negli ultimi anni e quale occasione migliore del Black Friday per acquistare un modello dalle ottime performance a un prezzo decisamente più appetibile? Tra le tante proposte partite oggi su Amazon, se volete un modello che vi garantisca buone prestazioni senza spendere cifre esagerate, dovreste dare un’occhiata al Galaxy Tab S6 di Samsung, che in queste ore viene proposto con un sconto di ben 170€, portano il prezzo al minimo storico per questo modello, 279 euro!

Il Galaxy Tab S6 è un tablet completo in ogni sua parte con ampio display da 10,4″, 4GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Perfetto anche per lavorare, viene infatti fornito con la penna capacitiva ufficiale di Samsung, la Pen S. Questo pennino è maneggevole e preciso, minimizza gli sforzi e ottimizza il lavoro e la gestione dei progetti. Il supporto magnetico laterale inoltre permetterà di averla sempre con se. Ottimo anche l’impianto audio con doppio Speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG per una riproduzione audio potente e ben bilanciata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

