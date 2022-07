Se in questo affollato Amazon Prime Day 2022 ancora non siete riusciti a trovare un tablet adatto alle vostre esigenze, niente paura, siete nel posto giusto! In queste pazze giornate di sconti e offerte che hanno avuto inizio stamattina e che continueranno fino al 13 luglio c’è qualcosa per tutti.

Sia che siate alla ricerca di un tablet economico da utilizzare saltuariamente sul divano di casa per navigare in rete, sia che stiate cercando di accaparrarvi a prezzo scontato un tablet veloce e performante da utilizzare per lavoro o per studio, tra le nostre 5 proposte siamo sicuri che troverete qualcosa che fa proprio al caso vostro.

Come non approfittare quando gli sconti sono così interessanti? Quando ad essere proposti a prezzo di saldo ci sono anche dispositivi nuovi e appena giunti sul mercato, è davvero difficile resistere alla tentazione! Soprattutto quando si parla di tablet capaci e ricchi di funzionalità dal costo non sempre abbordabile.

Abbiamo spulciato le pagine dell’e-commerce più famoso al mondo per selezionare per voi 5 tablet proposti a prezzo imperdibile e, mentre alcuni di essi sono disponibili in offerta anche dai normali clienti, alcune tra queste promozioni sono accessibili solo ai clienti Amazon Prime. Vi consigliamo quindi di attivare un abbonamento che vi darà accesso anche a spedizioni veloci e gratuite su moltissimi altri prodotti oltre alle piattaforme dedicate a musica, libri, film e serie TV.

I migliori tabet da acquistare al Prime Day 2022

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Il primo prodotto lo vogliamo consigliare a chi è alla ricerca di un tablet affidabile della casa coreana Samsung, famosa per essere uno dei protagonisti principali del panorama dei tablet Android. Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha dalla sua un ottimo rapporto qualità prezzo per una scheda tecnica che sicuramente saprà soddisfare la maggior parte di voi. Con un display TFT da 10,4 pollici è comodo per navigare in rete, leggere i vostri libri preferiti ma anche scorrere tra i social e guardare ore e ore di contenuti video da YouTube o Netflix, per esempio. Con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibili) è perfetto per essere utilizzato da tutta la famiglia e, perché no, ospitare anche qualche gioco da sfoderare quando si hanno dei tempi morti da riempire. La batteria da 7040mAh, la quale supporta la ricarica rapida, vi consentirà di utilizzare Galaxy Tab S6 Lite per diversi giorni senza la necessità di collegarvi al caricabatterie. Solitamente venduto a 399,90 euro, viene proposto con uno sconto del 26% che porta il prezzo finale a 295,00 euro.

Samsung Galaxy Tab S8

Modello base della nuova gamma di tablet top di gamma del marchio, Samsung Galaxy Tab S8 ha dalla sua un bellissimo display AMOLED da 11 pollici e tutta la potenza necessaria a gestire il multitasking in modo reattivo e veloce. Con ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna può essere sfruttato per il download di contenuti da guardare quando non si ha accesso ad internet, per esempio in viaggio, e la presenza della più recente versione di software Samsung basato su Android 12 vi garantirà l’accesso a tutte le funzionalità più avanzate pensate dall’azienda per la produttività e l’intrattenimento. E come non nominare il supporto alla S Pen che troverete inclusa nella confezione di vendita? Un pacchetto davvero niente male disponibile per i clienti Amazon Prime a soli 589,99 euro invece che 799,00 euro, ovvero con uno sconto che anche in questo caso si attesta al 26%.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy S8 Ultra è il re dei tablet Android, con un display AMOLED a 120Hz da 14,6″ che però è racchiuso in un corpo non così esageratamente grande grazie a delle cornici saggiamente ottimizzate. Lo spessore del tablet pari a poco più di 5mm, quasi surreale, ed il peso contenuto permettono a questo Galaxy Tab di essere ultraportatile, sempre pronto a creare, divertirsi, studiare o lavorare in mobilità. La versione del tablet in offerta è quella dotata di ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, perfetta per sfruttare ovunque la modalità DeX grazie al supporto alle reti 5G. Normalmente il prezzo di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra in questa configurazione è di 1.449,00 euro, ma grazie alle offerte del Prime Day sarà vostro a soli 1.110,99 euro, uno sconto del 21%!

Lenovo Tab M10 FHD Plus

Il tablet con il prezzo più basso e lo sconto maggiore di questa lista è di Lenovo. Il prodotto è disponibile a soli 199,00 euro, uno sconto del 29% sul prezzo di listino, nella sua versione con 4GB di RAM, 128GB di memoria interna ed il supporto alla rete dati 4G/LTE. Lenovo Tab M10 FHD Plus è un buon tablet tuttofare con schermo dalla diagonale pari a 10,3 pollici ed una risoluzione FullHD, più che sufficiente per godersi film e serie TV ovunque ci si trovi, anche grazie alla presenza di due speaker stereo in grado di rendere l’esperienza di visione più immersiva. E nel caso la memoria non vi dovesse bastare, è possibile utilizzare schede MicroSD dalla capacità massima pari a 1TB, in modo da poter salvare tutte le foto e i video delle vostre vacanze da mostrare ad amici e parenti.

Lenovo Tab P11

Nel caso voleste optare per un modello più recente, sempre dello stesso brand, Lenovo Tab P11 fa parte dell’ultima gamma di tablet annunciata dal produttore. Si tratta di un tablet equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 662, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, scontato del 30% dal suo prezzo iniziale nella versione 4G/LTE. Per soli 279,00 euro vi porterete quindi a casa un tablet con display 2K da 11 pollici in abbinata alla dock di ricarica che lo trasforma in uno smart display Amazon Alexa! Quando posizionato in ricarica o non in uso, diventa quindi simile ad un Echo Show ma molto più potente perché a bordo ospita il sistema operativo Android, il quale vi da accesso a tutte le vostre app preferite.

