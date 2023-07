Se cercate un tablet Android senza compromessi a meno di 200 Euro, potreste pensarla come un obiettivo molto difficile da raggiungere, considerando che di solito per ottenere un buon tablet Android è necessario spendere di più. Tuttavia, Amazon ha recentemente sorpreso i suoi clienti con un’offerta imperdibile e conveniente per il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione, che è ora disponibile a soli 179,00€.

Questo prezzo rappresenta il punto più basso mai registrato, con un ulteriore ribasso di 20 Euro rispetto al precedente minimo storico, raggiunto solo di recente. Il Lenovo Tab M10 Plus, già considerato un buon tablet a un prezzo di circa 250 Euro, diventa oggi un dispositivo multimediale davvero eccellente. Questo è dimostrato innanzitutto dalla sua straordinaria risoluzione 2K dello schermo e dalla solida struttura metallica, che conferisce al tablet un design premium e una robustezza ideale per uno stile di vita sempre in movimento.

Con una batteria che dura tutto il giorno, potrete trascorrere il tempo giocando ai numerosi titoli presenti nel Play Store, guardare film o programmi TV preferiti senza dover temere il temuto scaricamento della batteria. Lo schermo IPS da 10,6″ raggiunge la risoluzione 2K, e grazie alla qualità Lenovo godrete di colori vividi e di una nitidezza delle immagini difficile da trovare su altri tablet in questa fascia di prezzo.

Per coloro che amano leggere un buon libro, il Tab M10 Plus offre una modalità di lettura speciale con una bassa emissione di luce blu. Questa funzionalità permette di leggere per lunghe sessioni davanti allo schermo senza affaticare gli occhi, emulando la piacevolezza di una lettura su carta stampata. E non dimentichiamo l’incredibile sistema audio a quattro altoparlanti, ottimizzato con la tecnologia Dolby Atmos, che regalerà un suono avvolgente nei contenuti multimediali compatibili.

Il Tab M10 Plus integra anche un’area dedicata ai bambini, grazie a Google Kids Space, precaricato nel tablet. Con una vasta raccolta di contenuti, i bambini potranno esplorare mondi affascinanti in modo educativo e coinvolgente, stimolando la loro creatività e curiosità. Insomma, un ottimo tablet per l’intera famiglia, e l’occasione di acquistarlo a un prezzo così vantaggioso lo rende ancora più irresistibile. Non lasciatevelo sfuggire!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

