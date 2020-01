Tante offerte su Xiaomi e Realme da Amazon

Oltre alle numerose offerte di questa mattina, tra cui val la pena dare un’occhiata all’ottimo speaker bluetooth Sony SRS-XB402M, oggi in sconto a soli 149,00€, vi segnaliamo che su Amazon sono disponibili numerosi sconti relativi gli ottimi smartphone Xiaomi e Realme, con sconti che vi permetteranno di portarvi a casa uno degli ottimi dispositivi dei brand cinesi a prezzi molto convenienti.

Tra le varie vi segnaliamo soprattutto l’ottimo Xiaomi Mi 9, arrivato sul mercato meno di un anno fa, ed originariamente venduto a ben 499,90€, oggi ribassati allo straordinario prezzo di soli 313,73€. Si tratta di uno sconto pari a circa il 30% del prezzo originale, per uno smartphone che, già in sede di recensione, ci aveva sorpresi per le sue ottime caratteristiche e per il suo processore Snapdragon 855. Mi 9, inoltre, compiva un passo importante dal punto di vista fotografico per i prodotti dell’azienda cinese, seguendo quel trend di miglioramento continuo che è diventato un po’ il marchio di fabbrica di Xiaomi Mi 9, infatti, dispone di ben tre fotocamere posteriori: principale da 48 Megapixel, secondaria da 12 Megapixel con zoom ottico 3X, terza da 16 Megapixel grandangolare. Una configurazione che offre tanta versatilità di utilizzo e da cui va sommato persino un ottimo pannello Super AMOLED da 6,39 pollici, che offre un’esperienza d’uso dai colori accesi e vividi, ottima per la fruizione di video e non solo.

Un ottimo dispositivo, punta di diamante di questa serie di offerte che abbiamo rintracciato per voi tra le pagine di un Amazon mai così ricco (considerando il mese di gennaio, s’intende). Xiaomi Mi 9, come anche altri dispositivi dei principali brand cinesi, li troverete nel dettaglio nella lista di prodotti in coda a questo articolo. Ovviamente, vista la sempre eccellente selezione di offerte Amazon, l’invito è anche quello di tenere d’occhio sempre e comunque la pagina principale dedicata ai prodotti in sconto, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

