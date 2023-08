Nella giornata odierna, TCL ha presentato al mondo la sua ultima serie di smartphone, rappresentata dai modelli TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G. Come il nome suggerisce, i display di questi smartphone adottano la tecnologia NXTPAPER del brand, ad oggi già impiegata su tablet, laptop e TV, portando la comodità visiva come principale punto di forza.

La tecnologia NXTPAPER consiste in un tipo di display che promette un’esperienza visiva simile a quella della carta, ma con tutte le funzionalità e le potenzialità della tecnologia contemporanea.

L’obiettivo di TCL con questa innovazione è chiaro: creare dispositivi che non solo offrano prestazioni di visualizzazione di primo livello, ma che si concentrino anche sulla protezione della salute visiva degli utenti.

Un aspetto di grande rilievo è la certificazione TÜV per le ridotte emissioni di luce blu dei display, che è una chiara dimostrazione dell’impegno di TCL verso la salute degli occhi degli utenti. Un’ulteriore caratteristica interessante è la capacità dei dispositivi di adattare automaticamente luminosità e temperatura del colore in base all’ambiente circostante e all’orario del giorno. Questa funzionalità mira a ridurre l’affaticamento degli occhi e a migliorare il comfort visivo, indipendentemente dalle condizioni.

Grazie al suo design antiriflesso e alla tecnologia anti-impronte, l’esperienza di lettura e visualizzazione dei contenuti risulta piacevole anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, l’interfaccia utente personalizzata consente agli utenti di scegliere tra una varietà di opzioni di visualizzazione, tra cui colori vivaci e modalità in bianco e nero (in stile eBook), a seconda delle preferenze personali.

Con un display FHD+ da 6,78″, doppi altoparlanti e audio 3D powered by DTS, l’esperienza audiovisiva di TCL 40 NXTPAPER è coinvolgente. La fotocamera selfie da 32MP è pronta a catturare dettagli sorprendenti, mentre il sistema a tripla fotocamera posteriore, la principale da 50MP, dovrebbe consentire maggiore libertà creativa.

Per chi cerca prestazioni più avanzate, il TCL 40 NXTPAPER 5G è la scelta ideale. Con connettività 5G e un display HD+ da 6,6″, questo dispositivo è progettato per chi è sempre in movimento. La fotocamera principale da 50MP, il sensore di profondità da 2MP e il sensore macro da 2MP offrono flessibilità nella fotografia, mentre l’espansione di RAM virtuale di 6GB assicura prestazioni fluide e multitasking senza compromessi.

Purtroppo alcuni dettagli sulla scheda tecnica dei prodotti mancano ancora, non sono stati forniti da TCL, ma non mancheremo di aggiornare questo articolo appena tali informazioni saranno disponibili.

Il prezzo consigliato per il pubblico è di 199,90 euro per il TCL 40 NXTPAPER e di 249,90 euro per il TCL 40 NXTPAPER 5G.