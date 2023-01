Nella cornice del CES 2023 di Las Vegas TCL ha presentato la nuova gamma di smartphone 40 Series, pensata per garantire un intrattenimento senza limiti a prezzi accessibili a tutti, insieme agli auricolari TWS MOVEAUDIO Air.

TCL 40 Series, parola d’ordine accessibilità

La missione dei nuovi smartphone TCL 40 Series è semplice: rendere accessibili a tutti tecnologie e connettività all’avanguardia. La gamma comprende tre smartphone di fascia entry level: TCL 40 R 5G, TCL 40 SE e TCL 408.

L’intera gamma TCL 40 Series è dotata di display con tecnologia NXTVISION di ultima generazione, di una batteria a lunga durata e di una fotocamera principale da 50MP con tecnologia AI integrata.

Il primo dei tre modelli, il TCL 40 R 5G, non è nuovo al mercato italiano. TCL ha infatti presentato questo smartphone a fine ottobre 2022 in esclusiva per gli store degli operatori TIM e WindTre.

Il nuovo TCL 40 R 5G presenta a bordo le più aggiornate tecnologie di connettività, grazie all’accesso alla rete 5G fino a 1,6 Gbps e alla capacità di trasmissione di 2,7Gb/s con bassa latenza.

A bordo di questo smartphone è presente il processore MediaTek Dimensity 700 con processo produttivo a 7nm, oltre a un display HD+ NXTVISION da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz per garantire esperienze visive sempre più fluide.

Passando al secondo smartphone della 40 Series, il nuovo TCL 40 SE, si contraddistingue anch’esso per l’ampio display NXTVISION con refresh rate da 90Hz, che raggiunge in questo caso i 6,75 pollici. Completano il quadro i doppi altoparlanti stereo, pensati per un intrattenimento a tutto tondo.

Il terzo e ultimo modello, il TCL 408, è pensato per gli utenti che non intendono rinunciare all’imaging nonostante la bassa asticella del prezzo.

Il punto forte del device è infatti il suo sensore fotografico , una “ipercamera” da 50MP che combina le funzionalità di fotocamera principale con quelle di macro, per garantire immagini ad alta risoluzione a qualunque distanza dall’obiettivo.

Troviamo inoltre a bordo del TCL 408 un sistema a doppi altoparlanti stereo, oltre a un ampio display da 6,6 pollici LCD IPS con tecnologia NXTVISION e una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 10W.

TCL MOVEAUDIO Air, per un ascolto immersivo

Insieme ai nuovi smartphone, in occasione del CES 2023 TCL ha ampliato la sua serie MOVEAUDIO, che propone prodotti destinati a esperienze d’ascolto immersive, con i nuovi auricolari TCL MOVEAUDIO Air.

Proposti a un prezzo di mercato di soli 49,90 euro, i nuovi TCL MOVEAUDIO Air non fanno compromessi sulla qualità d’ascolto, rendendo alla portata di tutti un’immersione audio totale.

Gli auricolari sono dotati di una batteria a lunga durata capaci di garantire fino a 9 ore di riproduzione musicale di alta qualità, mentre il loro design garantisce il comfort d’uso anche per sessioni di ascolto prolungate.

TCL 40 Series e MOVEAUDIO Air: disponibilità e prezzi

TCL 40 R 5G è già disponibile in Italia presso gli operatori WindTre e TIM al prezzo suggerito di 239,90 euro.

I nuovi TCL 40 SE e TCL 408 saranno disponibili in Italia a partire dal primo trimestre 2023.

Le nuove TCL MOVEAUDIO Air saranno disponibili in Italia a partire dal primo trimestre 2023 al prezzo suggerito di 49,90 euro.