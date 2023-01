TCL NXTPAPER 12 Pro e TCL TAB 8 LE sono due dei nuovi prodotti presentati da TCL al CES 2023. Si tratta di due tablet di cui uno standard e un ultracompatto pensati l’uno per un utilizzo più versatile (anche lavorativo) e l’altro per l’intrattenimento.

TCL NXTPAPER 12 Pro, in particolare, è un tablet dal design premium con ampio schermo 2K da 12,2 pollici e cornici ridotte al minimo. Il display ha un rapporto di aspetto 3:2 che offre oltre il 18% di contenuti in più rispetto a un tradizionale 16:9.

Il peso non arriva a 600g, il che permette di trasportarlo agevolmente o tenerlo in mano a lungo mentre si leggono libri o si guardano video. A tal proposito, la tecnologia NXTPAPER rende la visualizzazione davvero coinvolgente, oltre a trasformare lo schermo in un materiale “vivo” come un foglio di carta su cui scrivere con la E-Pen (inclusa in confezione). La E-Pen a bassa latenza rileva oltre 8.192 livelli di pressione, e nell’utilizzo risulta precisa al pari di una classica penna.

La potente batteria da 8000mAh garantisce ore e ore di attività, e in più è in grado di ricaricare altri dispositivi come cuffie o smartphone.

TCL TAB 8 LE è il tablet ultracompatto perfetto per restare connessi anche fuori casa. Oltre a essere piccolo – tanto da poter essere riposto in una tasca grande o in una pochette da donna –, TAB 8 LE è anche leggerissimo. Il display è da 8 pollici, e insieme ai doppi altoparlanti stereo offre un’esperienza audiovisiva di buon livello.

Per quanto riguarda l’hardware interno, TCL TAB 8 LE è equipaggiato con un processore quad-core e una batteria da 4080mAh che dura tutto il giorno. Le fotocamere anteriore e posteriore sono da 5MP, mentre lo spazio di archiviazione per le proprie foto e video è da 32GB (espandibile fino a 512GB).

Prezzi e disponibilità

L’azienda informa che TCL NXTPAPER 12 Pro è già disponibile “in alcuni mercati selezionati” al prezzo suggerito di 499,00 dollari. Una versione 5G sarà disponibile nel corso dell’anno a 549,00 dollari.

TCL TAB 8 LE sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da questo mese, ma – in questo caso – non si sa ancora quanto costerà. Per restare aggiornati, vi invitiamo a tenere d’occhio il sito ufficiale.