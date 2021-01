TCL serie 20, display NXTVISION e 5G a meno di 300 euro

Durante il primo giorno ufficiale di CES 2021, la conferenza stampa TCL ci ha permesso di dare una prima occhiata ai nuovi modelli di smartphone e tablet della casa produttrice. Gli smartphone TCL serie 20 arrivano sul mercato con nuove tecnologie per il display, fotocamere AI e un prezzo davvero concorrenziale anche per i prodotti con connettività 5G!

TCL, noto marchio produttore di televisori e alle spalle del ritorno sul mercato di brand storici come BlackBerry e Palm, ha annunciato il occasione del CES 2021 la sua nuova gamma di smartphone TCL serie 20. Con un prezzo competitivo e tecnologie esclusive per il display ereditate dall’esperienza nel mondo delle TV, i nuovi smartphone arriveranno sul mercato nel corso del 2021.

“Dopo il successo del lancio del marchio TCL Mobile, il 2021 sarà un anno molto importante per il business di TCL, poiché partiamo dallo slancio dell’anno scorso e continuiamo a crescere come uno dei più grandi marchi globali di elettronica di consumo end-to-end al mondo“, ha dichiarato Aaron Zhang, CEO di TCL Communication. “Quest’anno, i nostri dispositivi mobili a marchio TCL evidenziano una crescente attenzione al rafforzamento del nostro ecosistema, rendendo la connettività 5G più accessibile e conveniente per le persone di tutto il mondo, senza compromettere le caratteristiche e il design premium di TCL“.

Tutti i prodotti TCL serie 20 che andremo a vedere includono una nuova generazione di display con tecnologia NXTVISION. Grazie ad un chip dedicato all’ottimizzazione delle immagini, gli smartphone TCL serie 20 possiedono una maggiore accuratezza dei colori, migliori caratteristiche di sicurezza per gli occhi e un sistema di conversione per i contenuti video da SDR ad HDR migliorato.

Luminosità, accuratezza dei colori, chiarezza e contrasto dei display sono regolati automaticamente dall’AI per garantire agli utenti sempre la migliore esperienza di visualizzazione possibile.

TCL 20 5G

La star dello show è sicuramente TCL 20 5G, smartphone su cui l’azienda punta molto. Dotato di un display da 6,67″ con risoluzione FullHD, è progettato per coloro che cercano un dispositivo 5G dal prezzo accessibile oltre che una migliore esperienza di visualizzazione e streaming video.

“Dotato della tecnologia NXTVISION, TCL 20 5G supporta la riproduzione di video HDR10 per guardare serie TV, documentari e film su Netflix, con una definizione straordinaria” ha scritto l’azienda nel comunicato relativo all’annuncio.

A muovere TCL 20 5G troviamo la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 690 5G, realizzata con processo produttivo a 8nm. La gestione dell’alimentazione di TCL 20 5G è ottimizzata dalla tecnologia Smart 5G, che commuta automaticamente tra le bande 4G e 5G in base all’utilizzo dei dati per supportare ulteriormente la durata della batteria da 4500mAh.

Sul retro sono presenti tre fotocamere con tecnologia AI che migliora messa a fuoco automatica, stabilizzazione e permettono di catturare foto ad alta risoluzione anche con scarsa illuminazione. Il sensore principale è da 48MP e possiede la messa a fuoco automatica con rilevamento di fase PDAF.

TCL 20 5G è già disponibile in anteprima per il mercato italiano al prezzo di 299 euro nelle colorazioni Streamer Gray e Ocean Blue.

TCL 20 SE

Per accompagnare il lancio dello smartphone 5G, l’azienda ha annunciato anche TCL 20 SE. L’ampio display da 6,82″ con notch e formato 20,5:9 fornisce un’esperienza di visione ottimizzata grazie alla tecnologia NXTVISION della casa.

Dotato di un chip Qualcomm octa-core e una batteria da 5000mAh, si propone come una scelta interessante per chi utilizza lo smartphone principalmente per la fruizione di contenuti multimediali anche tramite le più famose piattaforme di streaming.

TCL 20 SE è inoltre dotato di quattro fotocamere posteriori con AI per rilevare automaticamente i soggetti desiderati e regolare le impostazioni. La nuova funzione “Gomma per oggetti AI” è in grado di eliminare le persone o gli oggetti che si trovano sullo sfondo.

Lo smartphone TCL 20 SE sarà disponibile a partire dal mese di gennaio nelle colorazioni Nuit Black e Aurora Green, al prezzo consigliato al pubblico di 159,90 euro.

Ulteriori smartphone TCL saranno annunciati nelle prossime settimane, quindi continuate a seguirci se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità!