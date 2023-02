All’MWC 2023 di Barcellona, TCL ha mostrato i nuovi smartphone della Serie 40, in particolare si è trattato dei TCL 40 R 5G, TCL 40SE, TCL 408, TCL 406, TCL 405 e TCL 403. Tutti questi prodotti hanno una caratteristica in comune: sono economici ma non rinunciano a caratteristiche premium, come al 5G nel caso del TCL 40 R 5G o ad Android 13 come nel caso del TCL 406.

Assieme alla serie 40, sono stati presentati anche i nuovi auricolari TWS TCL MOVEAUDIO Neo, anch’essi economici ma al contempo piuttosto soddisfacenti. Non bisogna poi dimenticare i due nuovi tablet TCL NXTPAPER e TCL TAB 11 ma di questi ve ne parliamo nel seguente articolo:

Cominciando a parlare della serie 40, il primo prodotto che subito salta all’occhio è il TCL 40 R 5G, uno smartphone economico che rende il 5G accessibile a sempre più utenti. Un altro degno di nota è il TCL 406 che è dotato di Android 13 e connettività 4G con tanto di una potente batteria da 5.000 mAh.

Andando avanti nei prodotti annunciati da TCL, troviamo i TCL 405 e TCL 403, si tratta di due smartphone 4G dal prezzo contenuto con a bordo Android 12 Go Edition. TCL 405 vanta di un buon display da 6,6″ e di doppi altoparlanti, mentre TCL 403 possiede tutto l’essenziale a un prezzo davvero molto competitivo.

Non è finita qua, in quanto, come anticipato all’inizio, TCL ha annunciato anche il TCL 40SE, dotato del nuovo NXTURBO di TCL, un software che ottimizza le prestazioni della GPU del 30% e riduce il consumo energetico fino al 17%. Infine, troviamo il TCL 408, un altro smartphone 4G dal prezzo contenuto che offre tutto ciò di cui un utente senza troppe pretese ha bisogno.

Tra uno smartphone e l’altro, poi, TCL ha tirato fuori dal cilindro anche i nuovi auricolari TWS TCL MOVEAUDIO Neo. Questi auricolari hanno un suono potenziato di 25dB per i bassi e quattro modalità di equalizzazione del suono. Inoltre, la cancellazione del rumore di chiamata a doppio microfono (ENC) e la cancellazione attiva del rumore (ANC) eliminano i suoni ambientali, aiutando gli utilizzatori a rimanere concentrati anche in luoghi rumorosi.

Disponibilità e prezzi

Gli smartphone della serie 40 sono già disponibili, mentre gli auricolari TCL MOVEAUDIO Neo saranno disponibili nella prima metà del 2023. Di seguito i prezzi di vendita: