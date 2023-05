Technics presenta i nuovi auricolari top di gamma EAH-AZ80, aggiornati con le ultime tecnologie e dotati di un’interessante funzione che permette di tenere conversazioni in ambienti rumorosi senza infastidire troppo i nostri interlocutori.

Iniziamo dal design, abbastanza classico che segue le linee dei modelli in-ear di Sony, Jabra o Samsung, con la linea Galaxy Buds, quindi con un corpo più o meno sferico che si adagia nell’orecchio e che poi si protrae nel condotto uditivo. Questo design è solitamente preferibile rispetto a quello più classico poiché evita che la conformazione dell’orecchio possa impedire il corretto inserimento nel canale uditivo, tuttavia ha le sue limitazioni.

Gli AZ80 infatti sono abbastanza grandi e non permetteranno a tutti di spingerli a fondo fino a tappare efficacemente l’orecchio, condizione essenziale per un paio di auricolari con cancellazione attiva del rumore, come questo modello. Nel mio caso sento chiaramente il corpo piatto a contatto con varie parti dell’orecchio che mi impediscono di spingerlo più a fondo, e come conseguenza non riesco a indossarlo perfettamente nell’orecchio destro, mentre va meglio per l’orecchio sinistro (è perfettamente normale avere orecchio leggermente differenti, quindi può accadere anche a voi).

Technics ha però inserito nella confezione una serie completa di ben sette differenti gommini, di differenti dimensioni, una dotazione superiore rispetto ai soli tre, e ciò permette di trovare l’accoppiata migliore per le proprie orecchie e cercare di isolarvi completamente dall’ambiente esterno. Per indossarli correttamente dovrete inserirli nell’orecchio e compiere una leggera rotazione.

Sono dotati di un sensore di presenza che permette di mettere in pausa la riproduzione quando li toglierete e potrete anche usare un auricolare per volta, se lo vorrete. La superficie esterna è sensibile al tocco e permette di inviare vari input per controllare la riproduzione e le chiamate. Lo schema è abbastanza complesso perché arriverete a dare fino a tre colpetti per alzare il volume, due per abbassarlo, o dovrete tenere il dito sulla superficie per passare dalla modalità ANC a quella trasparente, o attivare l’assistente vocale. Tutti i comandi sono legati a un auricolare, destro o sinistro.

Non è il massimo della comodità, soprattutto per i tocchi multipli, dato che dovranno essere veloci e precisi. Se sbaglierete il tempo, ad esempio nel controllo del volume, metterete in pausa una canzone, o passerete a quella successiva. Insomma, funzionano, ma c’è di meglio, dovrete prenderci la mano.

La custodia ha dimensioni in media con molti altri auricolari di questa fascia, sta in tasca facilmente, gli auricolari s’inseriscono e tolgono facilmente. Una porta USB Tipo-C permette di ricaricare la batteria interna, e non manca la ricarica a induzione magnetica.

L’efficacia dell’ANC (cancellazione attiva del rumore) è solo discreta. Se riuscirete a indossarli perfettamente, occludendo completamente il condotto uditivo, allora otterrete un’efficacia superiore, ma non raggiungo i livelli dei migliori sul mercato, come le Bose QuietComfort Earbuds II o le Sony WF-1000XM4. Agiscono abbastanza efficacemente sulle frequenze più basse, ma non riescono a fare molto con il resto dello spettro audio.

Un altro problema che ho riscontrato è che per ottenere la massima efficacia dell’isolamento passivo, avendole premuto molto all’interno delle orecchie, dopo un’oretta iniziavano a dare fastidio. Ancora una volta, dipende dalla forma del vostro orecchio, se da una parte posso dire con abbastanza sicurezza che non sono le più confortevoli disponibili sul mercato, alcuni si troveranno meglio di altri, quindi dovreste provarle. La modalità di trasparenza audio invece funziona bene, i microfoni fanno il loro dovere.

Interessante invece la funzione “JustMyVoice”, che Technics descrive in questo modo:

“I microfoni per il rilevamento della voce individuano il parlato, mentre due microfoni MEMS catturano attivamente la voce e riducono i rumori di sottofondo grazie alla tecnologia beamforming, per chiamate chiare anche in ambienti rumorosi o quando si lavora da casa. Gli otto microfoni totali, quattro per ciascun orecchio, svolgono un ruolo fondamentale per garantire una conversazione telefonica più confortevole e naturale”.

In pratica quello che l’azienda sta dicendo è che la serie di microfoni, in base a come rilevano i segnali sonori, sono in grado di capire se il flusso audio arriva dalla nostra voce o dall’ambiente circostante, cercando di isolare i rumori che ci circondano. In realtà quello che accade è che quando non parliamo, e quindi non viene rilevata la nostra voce, i microfoni non trasmettono i suoni catturati. La sensazione è come se mutassimo volontariamente i microfoni quando non parliamo.

Molti produttori implementano soluzioni di abbattimento del rumore di fondo, in questo caso Technics è un po’ più aggressiva e riesce ad essere efficace anche in ambienti molto rumorosi, dove altri auricolari si attiverebbero ugualmente disturbando gli interlocutori. Ho fatto, ad esempio, delle call in un luogo pubblico con musica di sottofondo dove solitamente devo mutare i microfoni quando non parlo, e in questo caso non ho dovuto farlo, poiché ci hanno pensato da soli. Tuttavia quando si parla i microfoni si attivano e oltre alla nostra voce verrà trasmesso anche il rumore di fondo, nonostante più basso rispetto alla nostra voce.

La qualità audio in chiamata è buona, e se vi piace il comportamento dei microfoni appena descritto, potreste anche considerarla ottima. La qualità audio in riproduzione musicale è buona, ma non ottima. Sono compatibili con LDAC, il codec ad alta definizione. La resa è sbilanciata verso l’alto; si sente la mancanza di bassi più corposi, in parte sempre per lo stesso problema dell’isolamento passivo che può andare dall’ottimo (per i più fortunati) al discreto. In ogni caso, anche spingendo gli auricolari nell’orecchio e occludendo totalmente il condotto uditivo, manca qualcosa. Intendiamoci, non sto dicendo che i difetti sono tali da non doverli considerare, ma sto dicendo che non sono i migliori del mercato sotto questo aspetto e forse sono più indicati per la tipologia di musica, o gusti, dove dei bei bassi corposi e vibranti non fanno la differenza. Musica classica, strumentale, ma anche jazz, mentre con la musica Pop, ad esempio, c’è di meglio.

Comoda invece la possibilità di connessione multi-point con il supporto fino a tre dispositivi. L’autonomia, per singola carica, va dalle 5 ore circa, con un mix di chiamate e musica con ANC attivo, alle circa sette ore senza ANC. La custodia permette di ricaricarli completamente un paio di volte.

Verdetto

Gli AZ80 sono venduti a un prezzo di listino di 299,99 euro. È troppo per quello che offrono. I Sony WF-1000XM4 sono venduti a circa 200 euro, e anche i Bose QuietComfort Earbuds II sono meno costosi. Technics deve abbassare il prezzo, realisticamente di almeno un centinaio di euro per renderli interessanti, poiché la funzione di “JustMyVoice” li rende dei buoni auricolari per tutti coloro che fanno tante chiamate in movimento, e la possibilità di collegarli a tre dispositivi in contemporanea li rendono perfetti per condizioni lavorative, dove magari si passare dallo smartphone al computer al tablet, ad esempio.

Le prestazioni musicali sono in secondo piano e anche l’ANC va bene per cercare un po’ di concentrazione in più in ufficio o a casa, ma non offre la massima efficacia oggi disponibile. Sembrano quindi più adatti a un uso professionale piuttosto che come auricolari per ascoltare la musica, attività che possono fare tranquillamente, ma non come peculiarità primaria.