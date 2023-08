Nel mondo sempre in evoluzione degli smartphone pieghevoli, sembra che un nuovo contendente stia per entrare in scena: il Tecno Phantom V Flip. Questo foldable a conchiglia ha catturato l’attenzione grazie al suo design unico e particolare.

Basandoci sulla nostra esperienza con l’altro pieghevole del brand, il Tecno Phantom V Fold, potremmo essere di fronte ad un dispositivo dal rapporto qualità prezzo eccezionale che si dice possa raggiungere il mercato globale!

Il P50 Pocket di Huawei, lanciato alla fine del 2021, aveva un design particolare con due cerchi sul retro. Uno di questi cerchi ospitava la configurazione della fotocamera, mentre l’altro fungeva da piccolo schermo circolare da 1,04 pollici con una risoluzione di 340×340 pixel. Questo schermo mostrava notifiche, chiamate in arrivo, data/orario e altri widget. I designer di Tecno sembrano aver attinto da quel dispositivo e da alcuni dei recenti smartphone Honor con modulo fotocamera circolare per il design del loro nuovo Phantom V Flip.

Questo pieghevole a conchiglia di Tecno è stato svelato attraverso render trapelati e alcune foto reali grazie ai leaker PassionateGeekz e Newzonly. Le immagini mostrano diverse varianti di colore e sono accompagnate da una lista di specifiche solide.

Tecno, un marchio cinese noto principalmente nei mercati africani, del Medio Oriente, dell’Asia meridionale e sud-orientale, dell’America Latina e dell’Europa orientale, sembra ora mirare a un pubblico globale con il lancio di questo nuovo dispositivo previsto per ottobre 2023. Il nome potrebbe essere Tecno Phantom V Flip o Phantom V Yoga.

Questa non è la prima volta che Tecno si cimenta in uno smartphone pieghevole. All’inizio di quest’anno, infatti, ha presentato il Tecno Phantom V Fold, un prodotto con design a libro ma dal prezzo decisamente più accessibile (circa 1000 dollari), quindi non in diretta concorrenza per dispositivi come il Galaxy Z Fold4 o Galaxy Z Fold5.

Parlando delle specifiche del Tecno Phantom V Flip, il modello denominato AD11 supporterà le reti 5G e presenterà un sistema a doppia batteria con una capacità totale di 3910 mAh. Questa batteria supera leggermente la capacità del Galaxy Z Flip5 e del Motorola Razr 40 Ultra.

Il telefono sfoggia un doppio display: uno schermo esterno circolare AMOLED da 1,32″ con risoluzione 466×466 pixel, e uno schermo principale AMOLED da 6,9″ con risoluzione 1080×2640 pixel. Le dimensioni fisiche dello smartphone sono elencate come 172,35 mm di altezza, 74 mm di larghezza e 7,05 mm di spessore quando è aperto, mentre tocca i 15,1 mm quando è chiuso.

Il cuore del dispositivo sarà un chipset MediaTek Dimensity 8050, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Non sarà possibile espandere la memoria tramite una scheda microSD. L’equipaggiamento fotografico includerà una doppia fotocamera principale da 64MP e 13MP e una fotocamera interna da 32MP. Il sistema operativo sarà Android 13. I colori disponibili saranno Minimal Black, Film White e Periwinkle Purple.

Stando alle fonti, il prossimo mese dovremmo vedere un “primo teaser” e, sempre secondo le voci, il lancio è previsto nel mese di ottobre 2023.