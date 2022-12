Sebbene già mostrata da altre case, il modello della Tecno sarà il primo smartphone ad implementare realmente una fotocamera retrattile dopo quasi dieci anni di assenza.

In passato ne avevano già fatto cenno Xiaomi e OPPO, ma dopo Samsung Galaxy S4 Zoom (rilasciato quasi 10 anni fa) sarà stata una casa di produzione sconosciuta ai più a riportare in auge l’idea. Succursale della Transsion, Tecno ha infatti mostrato al mondo il nuovo Tecno Phantom X2 che fa di questa “novità” il suo peculiare marchio di fabbrica.

Lo smartphone verrà commercializzato in due versioni: base e Pro. Sulla prima troverà posto una fotocamera 64+13+2 MP con ultra-grandangolare e sensore di profondità, mentre la versione più avanzata monterà una fotocamera 50+50+13 MP f/1.9-1.5 con ultra-grandangolare e sensore principale Samsung ISOCELL GNV da 1/1,3″. Il sistema retrattile permette di ottenere un meccanismo di zoom che non richieda un aumento di spessore dello smartphone: il sistema si estende solo durante l’uso, tornando alle dimensioni base quando la fotocamera viene spenta.

Oltre a questo interessante particolare sappiamo che Tecno Phantom X2 disporrà di uno schermo curvo AMOLED da 6,8″ Full HD+ (con una risoluzione da 2400 x 1080 pixel), refresh rate fino a 120Hz, lettore d’impronte integrato e protezione Corning di tipo Gorilla Glass Victus. Sarà inoltre presente un punch-hole centrale per accogliere la selfie camera da 32MP. A muovere il tutto troviamo il Dimensity 9000 della Mediatek con CPU octa-core fino a 3,05GHz Cortex-X2, GPU Mali-G710 MC10, 8GB di RAM (12 nella versione Pro) e 256GB di memoria UFS 3.1 non espandibile. Per la batteria entrambi i modelli monteranno una 5160mAh a ricarica rapida da 45W

Al momento in cui scriviamo non è ancora noto quando Tecno Phantom X2 e Tecno Phantom X2 Pro verranno rilasciati sul mercato né quali saranno i prezzi ufficiali di vendita. Non mancheremo di informarvi appena avremo nuove notizie.