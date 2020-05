Telegram ha superato il traguardo dei 500 milioni di download sul Google Play Store, riconfermandosi nuovamente come un servizio apprezzato dai consumatori di tutto il mondo. Durante questo periodo, l’applicazione di messaggistica istantanea viene scelta da sempre più utenti, attratti dalle continue migliorie.

“WhatsApp o Telegram”: è questa una delle principali dispute che animano le discussioni degli utenti. Chiaramente, l’app controllata da Facebook continua a detenere il primato, ma Telegram non rallenta. L’ultima indagine condotta da Blogmeter ha rivelato che Telegram è attualmente in forte crescita anche in Italia.

Proprio durante le scorse ore, lo strumento ha raggiunto l’obiettivo dei 500 milioni di download. Complici anche le numerose novità che, giorno dopo giorno, continuano a rendere il servizio sempre più completo. In poco tempo, ci siamo trovati davanti alla:

Suddivisione delle conversazioni in cartelle;

Arrivo delle videochiamate di gruppo (funzione ancora non disponibile);

Possibilità di inviare tracce audio che durano più di 20 minuti.

Qualche giorno fa, l’Ordine dei giornalisti lombardi ha richiesto alla Procura di Milano il sequestro di alcuni gruppi Telegram e WhatsApp che avrebbero condiviso illegalmente alcune rassegne stampa.