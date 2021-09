Telegram abbandona il Play Store su alcuni dispositivi

Telegram, l’amatissima e apprezzata chat di messaggistica concorrente alla piattaforma WhatsApp, si aggiorna alla versione 8 e porta con se diverse novità degne di nota di cui una negativa.

Tra le novità contenute nel changelog ce n’è una che non piacerà agli utilizzatori di smartwatch Wear OS. L’App infatti cesserà di esistere nel negozio virtuale di App, se è già presente nel vostro orologio non funzionerà più ed inoltre, se la installerete per vie traverse, il servizio non funzionerà.

Il supporto Telegram ha dichiarato quanto segue:

A partire dalla versione 8 di Telegram, l’app Wear OS non sarà più disponibile per il download dal Play Store. Nota che se hai ancora Telegram installato sul tuo dispositivo Wear OS, potrebbe smettere di funzionare presto.

Gli addetti ai lavori non si pronunciano ulteriormente ma, con l’arrivo della nuova versione Wear OS 3, ci potrebbero essere nuovi progetti. Per ora sono i Galaxy Watch 4 a supportare Wear OS 3 ma con il passare dei mesi anche gli altri produttori potranno installarlo nei loro wearable.

La nuova versione di Telegram aumenta ancora di più il divertimento mentre comunichiamo con le altre persone. Ad esempio sono stati introdotti un sacco di nuovi stickers e anche la possibilità di partecipare a streaming live senza limite nel numero dei partecipanti.

Anche le anteprime dei messaggi sono state migliorate e ora possono essere personalizzate scegliendo la parte del messaggio da inviare, se parziale o tutto intero. E ancora, le anteprime degli stickers sono più grandi in modo tale da non confondersi con altri tipi simili.

Insomma, Telegram si evolve ma la decisione di rimuovere l’applicazione dal Play Store di Wear OS priva i suoi utilizzatori di avere un App vera e propria al polso e non solo un estensione delle notifiche, come ad esempio effettua WhatsApp.