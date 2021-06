Telegram aggiunge la condivisione dello schermo nell’ultima Beta

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

L’app Beta di Telegram si è aggiornata nuovamente arrivando alla versione 7.8 e portando con sé alcune interessanti novità per quanto riguarda la personalizzazione e le chat vocali di gruppo. Ecco una piccola anteprima di ciò che presto sarà disponibile per tutti gli utenti.

Le chat vocali di gruppo sono state introdotte da Telegram come risposta all’incredibile ed inaspettato successo di Clubhouse, il social dedicato solo e soltanto ai contenuti audio. Con l’ultima Beta di Telegram sarà ora possibile per i partecipanti a queste chat iniziare una trasmissione video o una condivisione in tempo reale del proprio schermo.

Purtroppo la funzione è ancora limitata e nascosta, la chat vocale di gruppo deve avere la stringa “#vid” nel nome per mostrare le opzioni video.

Una volta soddisfatto questo requisito, come ricordano i colleghi di Android Police, sarà possibile toccare il tasto menu (i tre puntini in alto a destra) e attivare la fotocamera per la trasmissione di video in diretta oppure condividere lo schermo del proprio smartphone.

È possibile utilizzare la funzione in qualsiasi gruppo, tuttavia chi non dispone della versione 7.8 della Beta sentirà solo l’audio e non vedrà alcuna immagine.

Un’altra novità introdotta nella Beta riguarda gli sfondi delle bolle dei messaggi con gradiente “in movimento”.

Nelle impostazioni relative all’aspetto delle chat, sarà possibile selezionare il colore dello sfondo dei messaggi e uno o più colori secondari per ottenere un gradiente. Se ne avrete selezionati tre in tutto, questi colori si sposteranno di messaggio in messaggio mentre li state inviando, in maniera simile a quella che è già possibile vedere su Facebook Messenger con alcuni temi.

Non è ancora chiaro quando queste due nuove funzioni diventeranno disponibili per tutti gli utenti, tuttavia visto l’arrivo nella versione Beta non dovrebbe mancare poi così tanto.