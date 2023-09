Le modifiche non ufficiali delle app di messaggistica come Telegram, Signal e WhatsApp, comunemente note come “mod”, sono sempre più popolari tra gli utenti che cercano funzionalità aggiuntive non presenti nelle versioni ufficiali. Tuttavia, è importante comprendere i rischi associati a queste modifiche.

WhatsApp è noto per vietare periodicamente le mod, ma Telegram ha adottato un approccio diverso, incoraggiando attivamente la creazione di client alternativi. Questo ha portato a un aumento delle mod di Telegram, alcune delle quali possono essere pericolose.

Recenti casi hanno evidenziato che le mod delle app di messaggistica devono essere affrontate con cautela. Nonostante la fiducia degli utenti nelle app verificate disponibili su Google Play, il rischio di scaricare app dannose è sempre presente. Alcune app modificate possono contenere trojan, backdoor o altre minacce per la sicurezza.

Un esempio recente coinvolge versioni infette di Telegram che si presentavano come versioni in “Uiguro, cinese semplificato e cinese tradizionale” su Google Play Store. Queste app sembravano essere cloni di Telegram con un’interfaccia localizzata, ma contenevano un modulo aggiuntivo che raccoglieva e inviava dati agli sviluppatori delle app. Questi dati includevano la corrispondenza degli utenti, i contatti, i messaggi e altro ancora.

Signal

Un’altra versione infetta di Telegram, chiamata FlyGram, è stata rilevata precedentemente. Questa app si presentava come un client alternativo e ha rubato informazioni sensibili dagli smartphone delle vittime.

Anche Signal non è immune da queste minacce, con una versione infetta chiamata Signal Plus Messenger che è stata pubblicata negli app store. Questa app è stata progettata per rubare dati personali e consentire agli autori di accedere all’account Signal delle vittime senza essere rilevati.

È importante notare che, nonostante gli sforzi per rimuovere queste app dannose dagli app store ufficiali, alcuni utenti potrebbero ancora utilizzarle inconsapevolmente. Pertanto, è essenziale essere cauti quando si sceglie di utilizzare una mod di un’app di messaggistica e affidarsi principalmente alle versioni ufficiali per garantire la sicurezza dei propri dati e delle conversazioni.