WhatsApp annuncia con grande entusiasmo l’introduzione dei nuovi videomessaggi istantanei, un’evoluzione della funzione dei messaggi vocali che ha cambiato il modo di comunicare delle persone. Ora, grazie a questa nuova funzione, sarà possibile registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat.

Con i videomessaggi, WhatsApp offre agli utenti la possibilità di rispondere alle conversazioni in tempo reale attraverso brevi video della durata di 60 secondi.

“Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l’emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta o dare una buona notizia” scrive Meta nel suo comunicato stampa.

Inviare un videomessaggio è semplice e intuitivo, proprio come inviare un messaggio vocale. Basta toccare il pulsante dedicato per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare il messaggio. Inoltre, WhatsApp ha implementato anche la comoda funzione che permette di bloccare e registrare automaticamente il video semplicemente scorrendo verso l’alto. I videomessaggi verranno riprodotti all’interno della chat in modo automatico, ma senza audio. Per ascoltare l’audio, basterà toccare il video.

Uno degli aspetti fondamentali di questa nuova funzione è la sicurezza. I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end, garantendo che solo il mittente e il destinatario possano visualizzarli e ascoltarli.

La piattaforma di messaggistica istantanea ha già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti gli utenti.

Mentre WhatsApp introduce questa innovativa funzione, non possiamo fare a meno di notare una somiglianza con una nota piattaforma di messaggistica concorrente: Telegram.

Telegram, da tempo, permette ai suoi utenti di inviare videomessaggi in modo simile, godendo già dei vantaggi di questa funzione. Tuttavia, non possiamo dimenticare che l’aggiunta di nuove funzionalità alle piattaforme di messaggistica è una pratica comune, con ciascun servizio che prende spunto dagli altri per migliorare l’esperienza dell’utente.