Telegram: il nuovo aggiornamento è dedicato alla condivisone e ai file multimediali

La nuova versione di Telegram è già disponibile al download. Le nuove funzionalità migliorano la già ottima esperienza utente.

Gli sviluppatori di Telegram hanno appena rilasciato un aggiornamento dedicato ai file multimediali e alla condivisione. In attesa di poter mettere le mani sulle novità annunciate da WhatsApp, il principale rivale ha rilasciato un nuovo upgrade pensato per facilitare ulteriormente la vita dei consumatori.

La versione 5.12.1 di Telegram, già disponibile negli store ufficiali, introduce alcune piccole novità. Prima di tutto, gli utenti potranno ora ascoltare tracce audio che durano più di 20 minuti con la velocità raddoppiata, come succede già da tempo con i messaggi vocali brevi. Inoltre, sarà possibile riprendere la riproduzione di un audio o di un video dal punto esatto da cui era stato interrotto, così da non dover necessariamente riprendere la visione dall’inizio o cercare un punto ben preciso.

Per quanto riguarda la condivisione, da oggi sarà possibile inviare qualcosa proveniente da altre applicazioni anche a più utenti contemporaneamente. Per farlo, basterà premere a lungo sui vari contatti con cui si desidera condividere l’elemento, invece di selezionarne solo uno. L’ultima novità interessa le chat archiviate, ovvero tutte quelle conversazioni che l’utente ha deciso di nascondere e posizionare in secondo piano: tenendo premuto l’archivio, tutte quelle conversazioni saranno segnate come “lette”.

Telegram sembrerebbe avere ancora molti assi nella manica, anche per aggiornamenti minori come quello di oggi.