Tesori Nascosti di Amazon, migliaia di offerte sui brand emergenti

Vi ricordiamo che a partire da domani e fino al 12 di dicembre, su Amazon prenderanno il via le offerte della promozione “Tesori Nascosti”. L’iniziativa mette in sconto tantissimi prodotti di diverse categorie merceologiche a marca di quei brand, tecnologici e non, che stanno cominciando adesso la loro scalata verso il successo. Si tratta di prodotti che, di per sé, sono venduti a prezzi bassi e che grazie a questa tornata di sconti godranno di un ulteriore boost nelle vendite. I marchi potrebbero non dirvi (ancora) nulla, ma possiamo assicurarvi che si tratta di prodotti che riescono ad ottenere ottimi risultati nel rapporto qualità/prezzo. Qualche esempio?

Potreste dare un’occhiata al Blackview BV5500, rugged smartphone compatto e performante dal costo irrisorio di appena 84,99€! Certificato IP68, è resistente alla polvere ed all’acqua ed è stato concepito per resistere a temperature estreme tra -30°C e 60°C con un peso di appena 225g (fidatevi, non sono molti per uno smartphone del genere). Supportato da un processore Helio P70 Octa-core e da Android 9.0, il BV 9600 riesce nella sfida di proporre uno smartphone durevole dalle buone performance, per quanto ovviamente imparagonabile ai top di gamma del mercato, è comunque un’ottima soluzione per chi necessita di un dispositivo da viaggio o da lavoro resistente ed affidabile, impreziosito da piccole attenzioni che ne possano garantire le performance, come un corpo in HNBR, gomma molto resistente all’usura e alla corrosione o il supporto doppio satellite per il sistema di posizionamento, così da garantire precisione per le gite fuori porta. Insomma, un alleato prezioso ma economico, che può tranquillamente sostituire il vostro smartphone da uso quotidiano per le vostre escursioni più estreme!

Blackview BV5500 è solo uno dei tanti prodotti che godranno degli sconti proposti dall’offerta “Tesori Nascosti”. Superate la titubanza data dai nomi forse non proprio noti dei produttori e lanciatevi a capofitto nella scoperta dei nuovi marchi proposti da Amazon! Affrettatevi però, l’offerta scade il 12 dicembre! Onde incoraggiarvi, di seguito vi proponiamo una piccola selezione di quelli che, a nostro giudizio, sono i prodotti irrinunciabili. Per l’offerta completa, invece, vi rimandiamo direttamente al banner sottostante.

