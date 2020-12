Teufel arriva in Italia, apre il suo Web Store e presenta 3 nuovi prodotti

Teufel annuncia il suo arrivo in Italia con un Web Store dedicato e, per l’occasione, presenta 3 nuovi prodotti dedicati al lifestyle digitale.

Teufel è un’azienda nata a Berlino con oltre 40 anni di esperienza nel settore audiofilo e del lifestyle digitale. Da sempre i suoi prodotti hanno rappresentato un trittico di elementi come un design all’avanguardia, prezzi competitivi e una qualità duratura negli anni.

Da oggi quindi è possibile visitare il sito teufelaudio.it per acquistare tutti i più famosi e celebri prodotti che la società ha realizzato negli anni. Ma, come dicevamo, l’azienda Berlinese inaugura la sua nuova avventura Italiana con 3 nuovi prodotti:

Cuffie a padiglione Supreme On ;

; Auricolari sportivi Airy Sports ;

; Speaker Bluetooth Motiv Go by Dynamore.

Le nuove cuffie a padiglione Supreme On di Teufel sono il connubio perfetto tra suono high-end e qualità stilistica, materiali e costruzione inclusi. Dispone di un driver HD lineare da 40 mm, una bobina mobile in alluminio ramato e magneti al neodimio. Questo mix di elementi restituisce un alto grado di fedeltà sonora ed una potenza adeguata per ogni dispositivo.

Dotate di Bluetooth 5.0 aptX e AAC, garantiscono una stabilità di connessione granitica con una batteria che può durare sino a 30 ore in riproduzione continua. C’è anche un po’ di Qualcomm all’interno con una tecnologia che garantisce cancellazione del rumore e rimozione dell’eco. Oltretutto offre una qualità vocale telefonica massima in caso di chiamate tramite il dispositivo collegato. Supreme On pesa 165 grammi ed è disponibili in 6 colori diversi.

Gli auricolari Airy Sports sono stati concepiti per supportare le sessioni di allenamento più impegnative, con un mix di qualità di ascolto e resistenza elevata. Dispongono di una certificazione IPX7 che resiste all’acqua ma, soprattutto, al sudore prodotto durante le sessioni di allenamento. Driver HD lineare da 12 mm e una bobina mobile in alluminio portano a livelli avanzati la fedeltà sonora. Autonomia elevata che assicura fino a 25 ore di riproduzione continua.

Motiv Go infine si distingue per eleganza e leggerezza e, per proprio per quest’ultimo attributo, si può portare dove si vuole con la massima comodità. Driver full range e membrana passiva accentuano ancora di più i bassi.

Per il prodotto, Teufel è riuscita a dotare un’efficienza energetica elevata con un microfono calibrato per rendere comoda la conversazione in chiamata qualora la utilizzassimo. Motiv Go dispone inoltre della tecnologia Dynamore che riesce a garantire un ascolto audio ricco che generalmente si raggiunge solo con diffusori più grandi. La batteria è capace di far riprodurre musica fino a 16 ore in maniera continua.

Come detto in apertura, i tre dispositivi possono essere acquistati da teufelaudio.it e questi sono i prezzi:

Cuffie a padiglione Supreme On al prezzo di 149,99 euro;

Auricolari sportivi Airy Sports al prezzo di 119,99 euro;

Speaker Bluetooth Motiv Go Dynamore al prezzo di 249,99 euro.

Sul sito ufficiale, da ora sino alla fine del periodo natalizio, su determinati prodotti ci saranno sconti da 30 euro a 50 euro per i primi cento clienti.