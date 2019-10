The Swords of Ditto: il coloratissimo videogioco mobile ispirato a Zelda

The Swords of Ditto verrà rilasciato sia su Android che su iOS. Le meccaniche di gioco sembrano simili a The Legend of Zelda.

Si chiama The Swords of Ditto ed è un videogioco mobile con delle meccaniche di gioco molto simili a quelle di The Legend of Zelda. Il titolo sarà presto rilasciato per i dispositivi Android e iOS. Developer Digital, team di sviluppo già conosciuto per My Friend Pedro, ha recentemente aperto le prenotazioni di questa nuova avventura su App Store e Google Play Store.

Il coloratissimo GDR, in cui troviamo molti punti in comune con gli ultimi capitoli di The Legend of Zelda, debutterà sui dispositivi iOS a partire dal prossimo 24 ottobre e costerà 6,99 euro. I videogiocatori seguiranno le avventure di un eroe che cercherà di sconfiggere la spietata Mormo. Gli appassionati si troveranno davanti anche a una vera e propria crescita del loro personaggio.

Il mondo in cui l’eroe si muoverà è molto vario, riempito di variopinti elementi e colmo di pericoli che metteranno a repentaglio la vita del protagonista. Disponibili anche diverse armi molto particolari e divertenti, come il Vinile Frisbee.

I videogiocatori potranno decidere di affrontare le missioni secondarie o quelle principali, senza un ordine prefissato. La storia è infatti composta da singole avventure collegate tra di loro da un filo comune. Durante questa vicenda, il proprio personaggio potrà essere potenziato, grazie alla scoperta di nuove armi e oggetti vari, e la storia cambierà in base alle singole scelte.

