Con 30 milioni di download in meno di 24 ore, Threads è senza dubbio il fenomeno del momento. L’alternativa a Twitter sviluppata da Meta non è esente da problemi di gioventù, come ad esempio l’impossibilità di cancellare l’account a meno che non si elimini l’account Instagram, ma c’è un elemento che ha già messo in chiaro: il divieto di postare certi contenuti.

Le linee guida di Threads sono le stesse di Instagram, il che significa che è decisamente “puritano”: non è possibile postare alcuna nudità, foto o video che sia, e nemmeno “contenuti creati con strumenti digitali che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di fondoschiena nudi”. Ci sono ovviamente situazioni che esulano dalle regole, come foto a quadri o sculture, o ancora contenuti atti a sensibilizzare contro alcune patologie, ad esempio il cancro al seno.

Nulla di strano insomma, al netto del fatto che a volte Instagram non è del tutto coerente nel farle rispettare. Secondo alcuni però questo essere così restrittivo sarà la rovina di Threads: i “fondoschiena nudi” su Twitter ci sono sempre stati e hanno contribuito alla crescita e alla forma del social network, nel bene e nel male. Una politica troppo puritana impedirebbe a Threads di sostituire davvero Twitter, diventando solamente una delle tante alternative.

Durante le prime ore di vita del social network, diversi utenti si sono lamentati di essere stati segnalati per post relativamente innocui. Alcuni esempi? C’è chi è stato segnalato “solamente per aver detto di essere arrapata” ed è tornato a gambe levate su Twitter, chi per aver semplicemente chiesto se si potevano postare foto del seno, chi ancora si è autodefinito “uno stupido” ed è stato segnalato per bullismo.

La paura degli utenti è che Threads non sarà un nuovo Twitter perché non permette di fare quello che ha reso Twitter tale. Non c’è modo di sapere se sarà davvero così, ma senza dubbio ci saranno alcuni utenti che non saranno affatto contenti delle linee guida imposte da Instagram e che, per questo, continueranno a cercare una valida alternativa al social di Musk.