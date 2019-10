TicPods 2 e TicPods 2 Pro ufficiali, al via la sfida agli Airpods

TicPods 2 e TicPods 2 Pro sono i nuovi auricolari true wireless presentati oggi dall’azienda cinese Mobvoi. Disponibili per il mercato cinese ad un prezzo di circa 89 e 102 arrivano ufficialmente come diretti sfidanti degli AirPods di Apple.

TicPods 2 e TicPods 2 Pro sono i nuovi auricolari true wireless presentati oggi dall’azienda cinese Mobvoi, disponibili a 699 e 799 yuan. Riduzione del rumore CVC di Qualcomm, Bluetooth 5.0, supporto ai codec aptX e certificazione IPX4 contraddistinguono questa seconda generazione di auricolari, che si presentano come diretti rivali degli AirPods di Apple. Nonostante il design e la struttura siano del tutto analoghi, la versione Pro offre alcune funzionalità avanzate aggiuntive rispetto alla versione standard.

La batteria integrata da 30 mAh garantisce fino a 5 ore di autonomia sui TicPods 2 e fino a 4 ore sulla versione Pro. Mentre, la custodia dispone di una batteria da 390 mAh che può essere ricaricata tramite connettore USB Type-C, consentendo 23 ore di autonomia sul modello standard e 20 sui Pro. Come detto, l’azienda ha deciso di integrare il Bluetooth 5.0, sicuramente fondamentale per una migliore sincronizzazione tra audio e video.

La società ha inoltre voluto porre grande attenzione sul comparto audio. La presenza della tecnologia aptX è stata implementate proprio per ottimizzare la qualità del suono. Non manca, inoltre, il supporto ai codec aptX, ACC e la presenza di uno speaker dinamico da 13 mm.

Funzionalità come il “TicMotion”, legate all’AI, rendono la versione TicPods 2 Pro particolarmente interessante. Nel dettaglio, oltre ad utilizzare i comuni comandi touch, muovendo il capo più di una volta o semplicemente chinandolo verso il basso si potrà riagganciare o rispondere ad una chiamata. Inoltre, si potrà facilmente interagire con l’assistente smart, Siri o Google Assistant, grazie al quale si avrà la possibilità di controllare anche i dispositivi domotici.

TicPods 2 e TicPods 2 Pro saranno disponibili per il mercato cinese dal 1 novembre in tre colorazioni (blu, bianco e rosa) rispettivamente al prezzo di 699 e 799 yuan ( circa 89 e 102 euro ). Al momento non ci sono dettagli sulla commercializzazione in altri mercati.