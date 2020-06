TicWatch C2+ è ufficiale: lo smartwatch ricco di funzionalità

Mobvoi ha appena annunciato TicWatch C2+, uno smartwatch ricco di funzionalità e perfetto anche per gli utenti più esigenti. Tra le principali funzioni, troviamo anche il modulo GPS e quello NFC. Quest’ultimo, grazie al supporto a Google Pay, consentirà di effettuare pagamenti rapidi.

Il produttore ha scelto un design molto elegante: quadrante circolare, pulsanti fisici e un cinturino in pelle (disponibile in diverse colorazioni). L’OS Wear OS assicura inoltre la compatibilità con l’assistente virtuale Google Assistant.

Ecco la scheda tecnica completa:

Processore Snapdragon Wear 2100 ;

; 1 GB di RAM;

di RAM; Batteria da 400 mAh , per un’autonomia che dovrebbe superare le 24 ore;

, per un’autonomia che dovrebbe superare le 24 ore; Display AMOLED da 1,3 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel;

AMOLED da 1,3 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel; Connettività Bluetooth 4.1 e WiFi 802.11 b/g/n;

Sistema operativo Wear OS.

Lo smartwatch, di colore Onyx, Platinum o Rose Gold, è disponibile anche in Italia sul sito web ufficiale del produttore. Il suo costo è pari a 209,99 euro. Si tratta di un prodotto completo pensato per tutti coloro i quali non vorrebbero rinunciare alle potenzialità degli orologi intelligenti, pur non rinunciando allo stile.