TikTok è sempre più un successo: raggiunti 1,5 miliardi di download

TikTok è un vero e proprio fenomeno: l’app è stata scaricata ben 1,5 miliardi di volte. Questo traguardo, secondo Sensor Tower, la porta al terzo posto nella classifica generale, davanti a Instagram e Facebook.

L’anno scorso, quella che appariva come una delle tante applicazioni presenti nei vari store, ha raggiunto il tanto bramato successo. Si chiama TikTok ed è stata sviluppata da ByteDance, società che si prepara a produrre addirittura uno smartphone. L’app, che permette di pubblicare brevi video (da 15 a 60 secondi), è comune tra i giovanissimi e anche società e personaggi pubblici la stanno scegliendo. Anche Matteo Salvini, segretario federale della Lega, ha deciso di creare un profilo sul social network.

Secondo le ultime stime, TikTok, solo nel 2019, è stato scaricato da 77,6 milioni di utenti in India e 45,5 milioni di utenti in Cina, superando nella classifica anche un colosso come Facebook. Bisogna comunque sottolineare che quest’ultimo, oltre ad avere moltissimi utenti in più, è già un social network “anziano”, che con estrema difficoltà potrà guadagnare molti altri utenti.

Sensor Tower ha presentato le stime tenendo in considerazioni i download effettuati da Google Play Store e App Store, senza esaminare gli store alternativi disponibili dove quelli principali non sono accessibili (tra cui alcune zone della Cina). Gli sviluppatori dell’applicazione, proprio durante questi mesi, starebbero studiando delle soluzioni per accrescere la monetizzazione dell’app. Dal lancio, TikTok avrebbe portato 175 milioni di dollari (115 milioni dei quali solo durante l’ultimo anno) nelle tasche di ByteDance.