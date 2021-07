TikTok, 7 milioni di minorenni cacciati dal social

TikTok, popolare social dell’azienda cinese ByteDance, ha eliminato 7 milioni di account appartenenti a minorenni. Questo è quanto emerge dal resoconto pubblicato dall’azienda sul proprio sito in cui descrive il primo trimestre del 2021.

TikTok è un popolare social network in cui brevi video vengono condivisi con gli altri utenti, molto utilizzato dalle nuove generazioni.

Non tutti sanno, però, che bisogna avere almeno 13 anni per potersi iscrivere alla piattaforma e in passato i controlli riguardo questo genere di limitazione non sono stati poi così difficili da aggirare.

Questo ha permesso a moltissimi minori al di sotto della soglia minima di età di creare ugualmente un account ed utilizzare lo stesso TikTok, magari anche all’insaputa dei propri genitori.

Anche per questo motivo, di recente il social network è finito sotto la lente d’ingrandimento delle associazioni dei consumatori e il Garante della Privacy ha imposto a TikTok il controllo dell’età obbligatorio per i propri utenti.

Secondo il resoconto riguardante il primo trimestre 2021 (da gennaio a marzo) pubblicato sul blog dell’azienda, TikTok avrebbe ora preso provvedimenti eliminando ben 11.149.514 di account a causa di violazioni delle Linee Guida della Community o dei Termini di Servizio, dei quali 7.263.952 perché sospettati di appartenere a bambini al di sotto dei 13 anni.

L’azienda ricorda comunque che si tratta di una cifra pari a meno dell’1% di tutti gli account su TikTok e che sono stati eliminati persino 71.470.161 account perché creati da sistemi automatici, i quali potevano mettere in pericolo la sicurezza degli utenti.

Ovviamente, visto che il controllo dell’età viene effettuato semplicemente chiedendo all’utente di inserire la propria data di nascita, siamo sicuri ci sarà ancora molto lavoro da fare. Sarà necessario trovare un metodo che rispetti la privacy degli utenti ma permetta comunque la verifica effettiva dell’età, in quanto per il momento chiunque è libero di inserire liberamente dati totalmente casuali e non veritieri.

Cosa ne pensate di questa notizia? Voi siete iscritti a TikTok?