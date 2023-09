Che TikTok venga (spesso erroneamente) usato come motore di ricerca è cosa nota, ma l’ultima novità potrebbe renderlo fin troppo simile a Google, se non addirittura un suo sostituto. Secondo quanto riportato da The Verge, le ricerche potrebbero infatti mostrare sia i risultati interni alla piattaforma, che quelli del motore di ricerca più famoso del mondo.

La funzionalità è stata scoperta dal ricercatore Radu Oncescu, che ha mostrato in un post su X come la ricerca di TikTok ora riporti anche link esterni a Google Search. Nell’app inoltre appare un pop-up, dove li legge un avviso che cita: “TikTok non approva né si assume la responsabilità dei risultati di ricerca da Google”.

TikTok ha confermato a Insider di stare testando la funzione in alcuni mercati, mentre Google si è rifiutata di rilasciare una dichiarazione. La mossa di TikTok sembra a tutti gli effetti un altro passo verso la trasformazione in motore di ricerca: qualche tempo fa nel software erano comparsi degli estratti presi direttamente da Wikipedia e che rimandavano direttamente al sito dell’enciclopedia libera.

Secondo alcuni, la partnership tra le due società, insolita e inaspettata sotto diversi punti di vista, potrebbe essere giustificata da motivi legali: da un lato Google sta affrontando una causa dove è accusata di aver mantenuto la sua posizione dominante in maniera illegale, stringendo costosi accordi con diverse aziende per rendere Google il motore di ricerca predefinito dei dispositivi, dall’altro TikTok è stato inserito dall’Unione Europea nella lista dei “gatekeeper”, quindi deve sottostare al DMA (Digital Markets Act) ed evitare di attuare pratiche anti-competizione.