TikTok lancia in Europa Viamaker: l’app di video editing

ByteDance ha reso disponibile in Europa Viamaker, l’applicazione che permette di modificare video. Il servizio era già disponibile in Cina ma la società asiatica ha deciso di esportarla anche nel Vecchio Continente. Il merito è sicuramente del grande successo che continua a riscuotere TikTok in giro per il mondo.

L’app è molto popolare in Cina e potrebbe presto spopolare anche in Europa. Viamaker è disponibile sia per i dispositivi Android tramite Play Store che per i dispositivi iOS tramite App Store, anche in Italia. È gratuita e consente di fare post-editing su qualsiasi video. Nella versione internazionale è disponibile in quattro lingue almeno per il momento (inglese, giapponese, coreano e portoghese).

Abbiamo installato Viamaker e il suo funzionamento è molto semplice. Non richiede un account. Una volta entrati nell’applicazione, possiamo aprire un nuovo progetto scegliendo tra i nostri contenuti multimediali (video o foto) oppure tra alcuni già presenti in app. Selezionato il file sul quale intendiamo intervenire, si aprirà la schermata in cui possiamo modificare il video facendo praticamente tutto ciò che desideriamo.

Possiamo aggiungere transizioni, inserire musica, aumentare la velocità di riproduzione, aggiungere effetti, frasi o sfondi, effettuare una correzione dei colori e molto altro. Insomma, è possibile fare tutto ciò che ci si aspetta da uno strumento di editing video. Terminato il progetto però non è possibile condividerlo direttamente dall’applicazione. È necessario passare dalla galleria del proprio smartphone.

Viamaker potrebbe dare un’ulteriore spinta a TikTok, app per eccellenza per la condivisione di brevi e rapidi video. Se siete interessanti, potete scaricare l’app dal Play Store a questo link o da App Store a questo indirizzo.