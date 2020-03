TIM aumenta la velocità della rete in molti comuni per affrontare l’emergenza COVID-19

Tim decide rimanere al fianco dei suoi utenti per l’emergenza coronavirus accelerando il piano di estensione della rete ultrabroadband con velocità fino a 200Mbps, e includendo alcuni servizi gratuiti limitati.

L’operatore continua a lavorare al fine di ottimizzare le proprie reti garantendo a tutti i suoi utenti una migliore copertura internet. Notiamo infatti come quest’ultimo periodo sia particolarmente interessato dallo smart working e, una buona connessione risulta dunque indispensabile.

Nell’interesse dei vari utenti, TIM si impegna ad offrire un ottimo servizio in questo delicato periodo legato all’emergenza da COVID-19: il nuovo piano fa parte della strategia di potenziamento voluta anche dallo stesso governo grazie al decreto “Cura Italia”.

Essere connessi è fondamentale per tutti. Il noto operatore telefonico ha cosi reso noto che nei prossimi giorni si adeguerà alle nuove necessità mettendo a disposizione la creazione di nuove linee.

“Stiamo accelerando il piano di copertura ultrabroadband, per aumentare il numero di famiglie e imprese raggiunte da fibra e internet veloce. Nei prossimi giorni porteremo internet fino a 200 Mega in centinaia di comuni: se hai una connessione ADSL, verifica subito se sei raggiunto dalla nuova rete ultrabroadband e come avere internet più veloce a casa senza costi aggiuntivi. Per maggiori informazioni, chiama il 187”.

Nuovi comuni entreranno dunque a far parte della larga rete riducendo eventuali problemi che si stanno registrando negli ultimi giorni. Chiunque sia interessato a visualizzare i nuovi comuni inclusi dell’iniziativa potrà pertanto farlo visitando il sito ufficiale TIM o tramite il numero indicato. L’upgrade sarà naturalmente gratuito. In questo periodo Tim ha inoltre reso disponibili alcuni servizi senza alcun costo tra cui: chiamate illimitate dalla linea fissa verso tutti i numeri fissi e mobili fino al 30 aprile; TimVision con migliori film, serie TV ed altro intrattenimento fino al 15 aprile ed infine Giga illimitati su tutte le SIM con offerta dati attiva.