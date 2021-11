TIM dice addio alla rete 3G, ecco cosa succederà

Dopo Vodafone, anche TIM avvia ufficialmente le procedure di dismissione della connettività 3G a favore delle reti 4G e 5G. A dichiararlo è l’azienda stessa, che sul blog ufficiale annuncia lo spegnimento, a partire da Aprile 2022, della rete 3G sull’intero territorio nazionale.

Gli utenti in possesso di smartphone più datati, che ancora non supportano la connettività 4G, hanno dunque pochi mesi di tempo per prepararsi a questo grande cambiamento.

I casi presi in considerazione da TIM nella sua comunicazione ufficiale sono tre: i clienti che possiedono dispositivi con connettività 3G, i possessori di smartphone 4G di prima generazione, che ancora non supportano il servizio Voce su rete (VoLTE) 4G, e infine chi possiede una scheda SIM con capacità inferiore a 128k, che supporta solo i servizi di rete mobile fino al 3G.

In tutti questi casi i consumatori riceveranno, nel corso delle prossime settimane, una comunicazione personale sul proprio numero di telefono con maggiori informazioni sulla dismissione della rete 3G e sulle opzioni a disposizione. Per i possessori di telefoni non compatibili, TIM consiglia caldamente di valutarne la sostituzione con uno smartphone compatibile con le nuove tecnologie di rete, compreso il servizio VoLTE.

i centri TIM si sono dotati di device base di gamma il cui prezzo varia dai 60 ai 100 euro, per garantire un upgrade accessibile anche a chi si trova in condizioni di ristrettezze economiche. Se si volesse invece approfittare dell’occasione per comprare un nuovo smartphone in leasing, sono disponibili ulteriori opzioni, tra cui dispositivi dotati di connettività 5G come lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

I possessori di scheda SIM con una capacità inferiore a 128k saranno invece invitati tramite un SMS a recarsi presso un centro TIM per richiederne la sostituzione senza perdere il proprio numero. L’operazione richiede in realtà 15 euro, che saranno però rimborsati entro 24 ore sul credito residuo della SIM. Sarà inoltre attivata, riporta la testata MondoMobileWeb, la promozione Minuti Illimitati Gratis per il traffico voce.

Cosa ne sarà allora dei dispositivi non compatibili dopo lo switch-off della rete 3G? I device continueranno a funzionare, effettuare e ricevere chiamate e inviare SMS sfruttando la rete 2G, ma come è prevedibile la navigazione Internet ne risulterà estremamente rallentata. A livello di infrastrutture di rete, invece, TIM promette di potenziare nel corso dei prossimi mesi la rete 4G, che ad oggi copre più del 99% del territorio italiano, e il nuovo 5G, di cui TIM detiene la migliore copertura mobile e la più alta velocità in Italia.