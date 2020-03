TIM down in tutta Italia: malfunzionamenti principali alla rete fissa

La rete TIM sta avendo dei malfunzionamenti su tutto il territorio nazionale. Durante la mattinata, gli utenti hanno fatto salire a picco i grafici di Downdetector, il portale che riporta le interruzioni dei vari servizi, che nel momento in cui scriviamo conta oltre 900 segnalazioni da parte degli utenti del noto operatore telefonico.

Le interruzioni sembrano riguardare principalmente la rete fissa. Il 69% delle segnalazioni riguarda proprio Internet a casa che sembrerebbe dunque maggiormente colpita rispetto a quella mobile. I primi disservizi risalgono a ieri sera, ma la situazione sembrerebbe precipitata questa mattina. Alcuni utenti lamentano anche l’impossibilità di accedere ad alcuni servizi come TIM Music.

I nostri operatori del Twitter Team sono a completa disposizione per tutti i clienti che necessitano di assistenza o informazioni su #TIMmobile. Potete scrivere a @TIM4UGiulia, @TIM4UStefano o @TIM4UAlessio. Buona serata da TIM! — TIM Official (@TIM_Official) March 10, 2020

Secondo la mappa mostrata dal portale, tutta l’Italia sembra interessata dal problema. Le più colpite sono Milano, Roma, Torino, Palermo, Padova, Modena, Firenze, Brescia e Bologna. Non sono chiari i motivi del malfunzionamento. È ipotizzabile un eccesso di connessione dovuto all’alto numero di persone rimaste a casa per rispettare le misure del governo volte a limitare la diffusione del Coronavirus.

Nel momento in cui scriviamo, TIM non ha rilasciato ancora una comunicazione ufficiale ma – ieri sera – dal profilo Twitter ha fatto sapere che i propri operatori del Twitter Team sono a completa disposizione per tutti i clienti che necessitano di assistenza o informazioni. Attendiamo comunicazioni ufficiali, provvederemo ad aggiornare l’articolo non appena ci saranno novità.