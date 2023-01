La copertura 5G nazionale è in continua espansione, tutti gli operatori stanno lavorando senza sosta per riuscire a connettere i propri utenti alla rete mobile di ultima generazione. TIM non fa eccezione ed ha recentemente aggiornato la lista delle città in cui è possibile accedere alla rete dati super veloce! C’è anche la vostra?

TIM mette a disposizione sulle frequenze che è riuscita ad accaparrarsi una larghezza di banda massima di 2Gbps per utente, una velocità più che abbondante e ottima per lo streaming di video in alta definizione, per giocare a bassa latenza e per l’utilizzo di moltissimi altri casi d’uso come il controllo di apparecchiature da remoto e le applicazioni AR/XR. Per alcuni, la rete 5G sta è già un ottimo sostituto della vecchia linea fissa con prestazioni decisamente superiori.

Se siete tra i fortunati raggiunti dalla rete 5G di TIM, per potervi collegare avrete bisogno di soddisfare solamente un paio di requisiti: avere tra le mani uno smartphone 5G, la maggior parte dei dispositivi arrivati in commercio negli ultimi anni dispone di modem e antenne adeguati, e sottoscrivere un contratto che include il 5G con l’operatore.

Città coperte dal 5G di TIM

Abruzzo

Chieti, Roseto degli Abruzzi, Rivisondoli, Roccaraso

Basilicata

Atella, Brienza, Corleto Perticara, Grumento Nova, Laurenzana, Matera, Paterno, Rionero in Vulture, Satriano di Lucania, Vietri di Potenza, Viggiano

Calabria

Cariati, Catanzaro, Condofuri, Cosenza, Ferruzzano, Gagliato, Gerace, Girifalco, Isola di Capo Rizzuto, Laino Borgo, Lappano, Maierato, Montauro, Montecorvino Pugliano, Montepaone, Oriolo, Pizzo, Pentone, Praia a Mare, Rende, Ricadi, Sant’Agata di Esaro, Scigliano, Soverato, Tropea, Zumpano

Campania

Atripalda, Auletta, Avellino, Bagnoli Irpino, Baselice, Bellizzi, Benevento, Caggiano, Calitri, Capodrise, Cannalonga Capriglia Irpina, Caserta, Castel Morrone, Castel Volturno, Castelnuovo Cilento, Castiglione del Genovesi ,Castelvetere in Val Fortore, Durazzano, Formicola, Galluccio, Giano Vetusto, Lauro, Liberi, Lioni, Manocalzati, Marcianise, Mercogliano, Minori, Montefredane, Morcone, Napoli, Novi Velia, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pellezzano, Pertosa, Pontecagnano Faiano, Pontelatone, Positano, Praiano, Prata Sannita, Ravello, Ricigliano, Roccagloriosa, Romagnano al Monte, Salerno, San Bartolomeo in Galdo, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Potito Ultra, Santo Stefano del Sole, Sanza, Sassinoro, Scala, Summonte, Vallo della Lucania

Emilia-Romagna

Bologna, Castel Maggiore, Cesenatico, Coriano, Ferrara, Granarolo dell’Emilia, Misano Adriatico, Modena, Ozzano dell’Emilia, Parma, Poggio Torriana, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Riccione, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio

Friuli-Venezia Giulia

Muggia, Pasian di Prato, San Dorligo della Valle, San Quirino, Savogna d’Isonzo, Tavagnacco, Trieste, Udine, Villesse

Lazio

Amatrice, Anticoli Corrado, Antrodoco, Artena, Bagnoregio, Borgo Velino, Capena, Castel di Tora, Cisterna di Latina, Cittareale, Civitavecchia, Colle di Tora, Cori, Fiano Romano, Filettino, Frascati, Leonessa, Monte Porzio Catone, Montelanico, Petrella Salto, Poggio San Lorenzo, Rocca di Papa, Roma, Roviano, Vallecorsa, Vallerotonda, Villa Santo Stefano, Viticuso, Vitorchiano

Liguria

Bogliasco, Busalla, Campomorone, Ceranesi, Genova, Pieve Ligure, PortoFino, Portovenere, Sanremo, Santa Margherita Ligure, Sant’Olcese, Savona, Serra Ricco’

Lombardia

Azzano San Paolo, Assago, Baranzate, Bereguardo, Bergamo, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Botticino, Bovezzo, Brescia, Bresso, Burago di Molgora, Busto Arsizio, Castel Goffredo, Castelcovati, Cinisello Balsamo, Codogno, Collebeato, Como, Concesio, Concorezzo, Crosio della Valle, Filago, Gessate, Gorle, Grandate, Lallio, Lesmo, Livigno, Manerba del Garda, Mazzano, Milano, Montano Lucino, Monza, Novate Milanese, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Paderno d’Adda, Paderno Dugnano, Pero, Polpenazze del Garda, Ponteranica, Pregnana Milanese, Puegnago del Garda, Rezzato, Rho, Robbiate, Roncadelle, San, Martino Siccomario, San Zeno Naviglio, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Sirmione, Soiano del Lago, Travaco’ Siccomario, Treviolo, Trivolzio, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate

Marche

Macerata, Mondolfo, Montelabbate, Monteprandone, Pedaso, Servigliano

Piemonte

Beinasco, Beura-Cardezza, Borgosesia, Casale Monferrato, Cascinette d’Ivrea, Collegno, Cossato, Domodossola, Ivrea, Lanzo, Torinese, Moncalieri, Nichelino, Nizza Monferrato, Novara, Orbassano, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, San Pietro, Mosezzo, Sestriere, Torino, Trontano, Valdengo, Venaria Reale, Vigliano Biellese, Villadossola, Vogogna

Puglia

Altamura, Andria, Apricena, Bari, Bitritto, Castellana Grotte, Conversano, Deliceto, Galatone, Lecce, Maglie, Manfredonia, Margherita di Savoia, Martano, Mattinata, Orta Nova, Peschici, Putignano, Stornara, Terlizzi, Toritto, Turi, Vieste

Sardegna

Cabras, Domus de Maria, Laconi, Nuoro, Oristano, Oschiri, Perdasdefogu, Sant’Antioco, Santa Giusta, Sassari, Scano di Montiferro, Siamaggiore, Stintino

Sicilia

Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Gela, Mussomeli, Porto Empedocle, Villarosa

Toscana

Firenze, Orbetello, Pisa, San Vincenzo, Sovicille

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Badia, Bolzano, Campitello di Fassa, Castelrotto, Cortaccia sulla strada del vino, Corvara in Badia, Magre’ sulla strada del vino, Mazzin, Montagna, Ortisei, Riva del Garda, Selva di Val Gardena, Trento

Umbria

Baschi, Campello sul Clitunno, Perugia, Terni

Valle d’Aosta

Courmayeur, Gressan, Jovencan, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Sarre, Valtournenche

Veneto

Albignasego, Bagnoli di Sopra, Belluno, Boara Pisani, Bovolenta, Brogliano, Cartura, Castelgomberto, Cervarese Santa Croce, Cortina d’Ampezzo, Cornuda, Due Carrare, Godega di Sant’Urbano, Jesolo, Loria, Masera’ di Padova, Noventa Padovana, Padova, Pernumia, Polverara Ponte San Nicolo’, Ponte nelle Alpi, Riese Pio X, Rovigo, Rubano, San Fior, San Pietro Viminario, Santorso, Schio, Torri di Quartesolo, Trevenzuolo, Vigonza, Venezia, Verona

Per maggiori informazioni vi consigliamo sempre di recarvi sulla pagina ufficiale TIM e di leggere attentamente tutte le condizioni prima di sottoscrivere un contratto.

Voi avete già provato il 5G con il vostro smartphone? Cosa ne pensate?