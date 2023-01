Tim annuncia l’abbandono dell’uso dei modem analogici; con questo passo si chiude un’era del mercato delle connessioni internet della nostra penisola.

Come da comunicato presente sul suo sito, TIM smetterà di utilizzare il servizio di connessione per la connessione internet tramite modem analogico a partire dal 1° luglio 2023. Gli utenti interessati da questo cambiamento verranno informati dall’azienda stessa tramite le fatture emesse tra gennaio e aprile 2023. Alla base della scelta dell’azienda ci sono principalmente motivazioni tecniche legate alla costante evoluzione delle infrastrutture di rete. riportiamo parte del comunicato di TIM:

“La dismissione della piattaforma tecnologica del Servizio DIAL-UP, si colloca nell’ambito più generale del piano di innovazione tecnologica della rete fissa TIM, che è finalizzato a consentire la progressiva sostituzione delle piattaforme tradizionali, ormai obsolete e sempre più difficili da manutenere, con quelle di nuova generazione. Ciò al fine di consentire ai clienti TIM di accedere ad una gamma sempre più ampia ed innovativa di servizi digitali interattivi“.

Gli stessi clienti avranno la possibilità di scegliere se mantenere o rescindere il contratto in essere: in quest’ultimo caso non verranno applicate penali di alcun tipo. Nello specifico è la stessa TIM ad informare che:

“Il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione può essere esercitato chiamando il Servizio Clienti 187, facendone richiesta dall’Area Clienti MyTIM (previa registrazione), scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) o tramite PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it o recandosi in un negozio TIM. […] Per l’invio tramite posta o PEC, è necessario allegare una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificare nell’oggetto della comunicazione: “Modifica delle condizioni contrattuali”“.

Qualora il cliente abbia ancora in corso pagamenti rateali a seguito di precedenti acquisti di servizi o apparecchiature si potrà optare per mantenere il pagamento rateale o se per saldare l’importo rimanente in un’unica soluzione. Se invece si possiedono apparecchi a noleggio o in comodato d’uso, l’utente dovrà restituirli alla società. Per maggiori informazioni vi consigliamo di contattare il 187.