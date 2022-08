L’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) ha appena pubblicato i dati del nuovo Osservatorio sulle Comunicazioni relativi al primo trimestre del 2022, in cui iliad spicca come operatore in più rapida crescita insieme ai cosiddetti MVNO, ovvero agli operatori mobili virtuali.

Il rapporto considera esclusivamente il settore della telefonia mobile, e in particolare presenta una rassegna riguardante il numero e la tipologia delle linee attive e le quote di mercato dei principali operatori italiani.

Il quadro, aggiornato a fine marzo 2022, riporta che il numero di SIM attive sul territorio italiano – sia Human che M2M – è pari a 106,5 milioni. Rispetto all’anno scorso, l’incremento è di 2,1 milioni, mentre su base trimestrale si registra un aumento di 374mila attivazioni.

Di seguito un grafico con la distinzione tra SIM Human (le classiche SIM che prevedono interazione umana) e M2M (SIM adatte allo scambio di dati da macchina a macchina):

Per quanto riguarda le quote di mercato, TIM si posiziona al primo posto con il 28,5% di market share, seguita da Vodafone, con il 28,2, e da WINDTRE, al terzo posto con una quota di mercato del 24,4%.

Al suo quarto anno di presenza sul territorio italiano, iliad cresce ancora e raggiunge l’8,3% di market share. Seguono PosteMobile, con il 4,3, e tutti gli altri operatori virtuali, con il 6,3% delle SIM in totale.

Se iliad e i MVNO ci guadagnano (+1,1% e +0,9% rispetto a marzo 2021), TIM, Vodafone e WINDTRE calano rispettivamente dello 0,4, 0,5 e 1% (il riferimento per il paragone è sempre lo stesso periodo del 2021).

Se si considerano solo le SIM Human, invece, WINDTRE si attesta il più gettonato con una quota di mercato del 26,2%. TIM scende al secondo posto, con il 25,3%, Vodafone cala al terzo (22,8%) e iliad conquista il quarto posto con una quota davvero consistente (11,3%). Completano la classifica PosteMobile (5,8%) e tutti gli altri operatori nazionali (8,6%).

La gara tra WINDTRE e TIM prosegue nell’ambito delle SIM Human consumer/SIM Human business, con WINDTRE che si conferma l’operatore più scelto dai privati (26,8%) e TIM che al contrario conquista la platea delle aziende (38,4%).

Parlando di SIM Human, è necessario fare un’ulteriore distinzione tra prepagate e in abbonamento: le prime rappresentano l’88,8% della categoria, mentre le seconde rappresentano solo l’11,2% del totale.

Per quanto riguarda le SIM prepagate, l’operatore più scelto è WINDTRE (26,9%), mentre nel settore delle SIM Human in abbonamento è sempre TIM a farla da padrone (45,9%).