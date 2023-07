TIM si sta espandendo anche nel settore assicurativo. Da oggi, presso alcuni punti vendita selezionati di Roma, Milano, Genova e Napoli, i clienti TIM potranno acquistare polizze assicurative grazie al servizio TIM MyBroker, già presente sul sito timmybroker.it.

E non è tutto, perché a breve il servizio sarà esteso agli oltre 200 negozi TIM Retail sparsi su tutto il territorio nazionale, e sarà presto disponibile anche presso i punti vendita KENA.

La scelta di ampliare l’offerta e aggiungere le polizze assicurative non è casuale. La capillarità della rete di vendita TIM è un fattore determinante, poiché offre ai clienti la comodità di scegliere il negozio più vicino alla propria abitazione per l’acquisto di polizze assicurative. Questo movimento strategico è destinato a semplificare l’esperienza di acquisto per la clientela TIM, dimostrando una volta di più l’attenzione dell’azienda verso le esigenze dei propri utenti.

Per ora, i prodotti assicurativi disponibili includono TIM myHealth, che offre assistenza medica sia all’assicurato che alla sua famiglia, e TIM myPet, una polizza dedicata agli animali domestici. Ma le novità non finiscono qui! A breve, i clienti potranno usufruire di ulteriori prodotti assicurativi dedicati alla casa, alla protezione dei dispositivi e persino una polizza che coprirà le bollette mensili dell’assicurato in caso di infortunio o malattia. Per gli amanti dello sci, c’è anche un prodotto dedicato a loro, per godersi le piste con maggiore tranquillità.

L’aspetto più interessante di questa nuova iniziativa è la “user experience semplificata“. Sia che i clienti scelgano di acquistare le polizze nei negozi fisici o attraverso il sito web, potranno gestirle in totale autonomia e flessibilità nell’area clienti riservata. Questo approccio mette al centro l’utente, offrendo un’esperienza personalizzata e comoda per gestire le proprie polizze in pochi semplici click.

Che voi siate clienti TIM fisso o mobile, oppure siate semplicemente alla ricerca di maggiore tranquillità, le polizze di TIM saranno presto a portata di mano nei negozi più vicini.