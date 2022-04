Ha avuto vita breve WILL, il servizio wholesale di TIM introdotto nel 2018 per offrire agli operatori minori una connessione FWA (Fixed Wireless Access) basata sulla rete 4G.

In una breve nota pubblicata sul sito ufficiale dedicato ai servizi wholesale lo scorso 11 aprile TIM ha decretato così l’end of sale, ovvero la chiusura della commercializzazione, di WILL: “A partire dal 1 maggio 2022, il servizio WILL per Infratel non sarà più commercializzato“.

Almeno per il momento i dettagli di WILL (WIreLess Internet Line) sono però ancora visibili sul sito TIM Wholesale. In quanto tale, il servizio era destinato non agli utenti finali, bensì “agli Operatori titolari di idonea autorizzazione per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. dotati di un server Radius e assegnatari di indirizzi IP Pubblici” privi di infrastrutture di rete di proprietà.

Come accennato, WILL permetteva l’accesso a Internet con tecnologia FWA sfruttando le tecnologie radio mobili LTE (4G/4G+) di TIM.

Nello specifico WILL era destinato alle aree grigie Infratel, ovvero le zone in cui, in base alla classificazione della Commissione Europea, è presente o verrà sviluppata nel futuro una sola rete a banda larga o ultralarga.

Grazie a un’infrastruttura composta da una outdoor unit con SIM 4G e una indoor unit collegata con cavo LAN per diffondere il segnale così ottenuto in Wi-Fi, gli operatori potevano così garantire la connessione Internet agli utenti finali, usufruendo inoltre di un APN dati dedicato del tipo fwa.oaxx.tim.it.

L’ultimo aggiornamento riguardante la copertura geografica del servizio WILL risale a settembre 2020, con 2,1 milioni di indirizzi civici già raggiunti e altri 3,3 milioni in corso d’opera, da completarsi entro i mesi seguenti.

Se tra di essi rientra la vostra abitazione, non c’è per il momento nulla da temere: TIM ha deciso di non commercializzare più WILL come opzione wholesale per gli operatori, ma il supporto alla rete Wi-Fi per gli indirizzi coperti resta invariato.