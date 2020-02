TIM UNICA: Giga illimitati gratis per i clienti di rete fissa e mobile

TIM sorprende tutti. TIM UNICA premia con Giga illimitati tutti i clienti che hanno scelto l’operatore telefonico per il loro smartphone e per la propria linea fissa. La nuova soluzione non prevede nessun costo di attivazione o di rinnovo. Per usufruirne, è sufficiente soddisfare alcuni requisiti e seguire alcuni semplici passaggi.

Il requisito fondamentale è avere già un piano dati attivo TIM sia su smartphone che a casa. È necessario avere la domiciliazione dei pagamenti per quanto riguarda la rete fissa e addebitare gli importi delle ricariche automatiche per le linee mobili nella bolletta telefonica di casa, tramite TIM Ricarica Automatica. A questo punto, sarà possibile attivare TIM UNICA recandosi nei negozi TIM, chiamando il 187 o visitando la pagina dedicata raggiungibile tramite questo link.

I Giga illimitati potranno essere attivati su altre linee mobili fino a un massimo di 6 (la linea principale più altre 5 aggiuntive). Come già specificato, la fatturazione delle SIM dovrà essere addebitata alla bolletta della rete fissa.

I vantaggi non finiscono qui. TIM UNICA può essere arricchita con i contenuti TIM Vision (che a breve includerà anche un’opzione Netflix), con le opzioni NOW TV e DAZN e con i servizi di sicurezza per tutta la famiglia. Tutti i dettagli dell’offerta sono consultabili sul sito ufficiale TIM tramite questo link.