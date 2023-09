Tinder ha recentemente lanciato una nuova opzione di abbonamento che richiede un investimento di quasi 500 euro al mese. Chiamato Tinder Select, questo servizio a dir poco “VIP” è disponibile solo per l’1% degli utenti più attivi dell’app di incontri, come specificato sul sito web dell’azienda, e bisogna addirittura passare attraverso un processo di candidatura per poter essere selezionati.

Con Select, gli utenti ottengono l’accesso a funzionalità esclusive, riportate nella pagina dedicata nel seguente modo:

Messaggio Diretto : puoi inviare un messaggio a qualcuno fino a due volte a settimana senza dover fare prima un match. Nota che puoi inviare un messaggio diretto solo tramite la scheda “Mi Piace Inviati”, non puoi inviare contemporaneamente un “Super Mi Piace,” e alcuni utenti potrebbero scegliere di non ricevere messaggi diretti.

: puoi inviare un messaggio a qualcuno fino a due volte a settimana senza dover fare prima un match. Nota che puoi inviare un messaggio diretto solo tramite la scheda “Mi Piace Inviati”, non puoi inviare contemporaneamente un “Super Mi Piace,” e alcuni utenti potrebbero scegliere di non ricevere messaggi diretti. Salta la Coda : le persone a cui dai “mi piace” vedranno il tuo profilo sbloccato nella loro griglia “Piace a te”, anche se non hanno un abbonamento Gold o Platinum a Tinder. Inoltre, il tuo profilo rimane in posizione prioritaria nella loro griglia “Piace a te” per 7 giorni.

: le persone a cui dai “mi piace” vedranno il tuo profilo sbloccato nella loro griglia “Piace a te”, anche se non hanno un abbonamento Gold o Platinum a Tinder. Inoltre, il tuo profilo rimane in posizione prioritaria nella loro griglia “Piace a te” per 7 giorni. Status Speciale : mostra la tua appartenenza con un distintivo SELECT esclusivo. Se non sei interessato ad aggiungere questo distintivo al tuo profilo, puoi disattivarlo nelle tue impostazioni.

: mostra la tua appartenenza con un distintivo SELECT esclusivo. Se non sei interessato ad aggiungere questo distintivo al tuo profilo, puoi disattivarlo nelle tue impostazioni. Modalità SELECT : vedi e fai vedere ai profili più ambiti di Tinder, così puoi goderti connessioni ancora più eccezionali.

: vedi e fai vedere ai profili più ambiti di Tinder, così puoi goderti connessioni ancora più eccezionali. Esperienza VIP : le posizioni per l’abbonamento sono limitate a meno dell’1% degli utenti per assicurarti di ricevere l’esperienza più esclusiva possibile.

: le posizioni per l’abbonamento sono limitate a meno dell’1% degli utenti per assicurarti di ricevere l’esperienza più esclusiva possibile. Accesso Anticipato: Sii tra i primi a testare le nuove funzionalità speciali in anticipo.

Per usufruire di Select, gli utenti devono effettuare una richiesta e soddisfare i requisiti del “5-Punti Select Screen” stabiliti dall’azienda. Questi requisiti includono la verifica di una foto, la dimostrazione di un intento di costruire una relazione, la presenza di almeno quattro immagini, cinque interessi dichiarati e una breve biografia.

Mark Van Ryswyk, Chief Product Officer di Tinder, ha dichiarato: “Sappiamo che c’è un gruppo di utenti altamente coinvolti e attivi che cercano modi più efficaci ed efficienti per fare nuove connessioni“. Secondo Bloomberg, l’azienda ha condotto test ed ha raccolto feedback da questo pubblico negli ultimi mesi per sviluppare questa nuova offerta.

Tinder offre già altre tre opzioni di abbonamento a pagamento: Tinder+, Tinder Gold e Tinder Platinum, con prezzi a partire da 24,99 euro al mese. Da lì a oltre 400 euro, però, c’è un abisso. Voi li paghereste?