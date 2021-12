Tinder Year in Swipe 2021: i curiosi gusti della Gen Z

Dicembre è il mese in cui si tirano le somme sull’anno ormai giunto alla conclusione e la tendenza, tra i social network e i servizi di streaming, sembra ormai essere quella di diffondere le statistiche relative alle parole chiave più utilizzate in modo interattivo.

Dopo l’ormai celebre Spotify Wrapped e le parole più utilizzate su Instagram e Facebook, ora è il momento di Tinder. Quest’ultima app, una delle più utilizzate per fare nuove conoscenze e incontri romantici, che nel suo Year in Swipe presenta, per mezzo di una serie di infografiche, gli argomenti più di tendenza nell’ultimo anno per gli utenti italiani.

Le statistiche divulgate da Tinder sono ironiche e scanzonate ma, come nel caso delle parole chiave diffuse da Meta, risultano anche molto utili per capire le tendenze e gli argomenti più dibattuti nell’ultimo anno, in questo caso da parte dei giovani appartenenti alla Generazione Z.

Troviamo dunque nello Year in Swipe dati come l’emoji più utilizzata, che passa dall’alzata di spalle del 2020 a una new entry inaspettata, ovvero la coppia di occhi che, a seconda dell’interpretazione, ha uno sguardo sbarrato o distoglie lo sguardo verso un lato, ma anche considerazioni su come gli ultimi anni abbiano influito anche sulla nostra vita privata e sentimentale.

L’attualità entra infatti prepotentemente nelle parole utilizzate per la biografia di Tinder: i termini “Covid” e “lockdown” appaiono tra i eventi chiave più citati sull’app la scelta delle videochiamate per i primi appuntamenti è ancora in testa, anche se si riscontra un ritorno alla geolocalizzazione come riapertura verso la normalità.

Le statistiche dello Year in Swipe di Tinder dimostrano ancora una volta, così come quelle diffuse da Meta, l’attenzione ai temi sociali più scottanti e dibattuti, che questa volta sono espressi se possibile in modo ancora più autentico: la Gen Z è apertamente femminista e queer, ama la cucina vegana e non si oppone affatto alla scelta di mettere l’ananas sulla pizza.

Anche l’atteggiamento verso il primo appuntamento fuori dall’app sembra essere cambiato nel corso di quest’anno: gli utenti di Tinder sono alla ricerca di esperienze nuove e coinvolgenti, all’insegna dell’avventura e della condivisione di momenti importanti. Certo, si cercano ancora gli appuntamenti notturni, ma almeno sulla carta solo l’1% degli utenti dichiara di essere su Tinder per “qualcosa di piccante”.

Stiamo dunque diventando un popolo di grandi sentimentali? Le statistiche dello Year in Swipe sembrerebbero confermarlo: i giovani sono alla ricerca di avventure, ma anche di gesti romantici e intimi come un abbraccio caldo o una gita del fine settimana, come reazione a una vita che si fa sempre più stressante.

Non possono infine i dati relativi ai principali interessi degli italiani su Tinder, ovvero musica, viaggi e serie TV di Netflix. Grazie alla partnership con Spotify Tinder ha infatti scoperto che scorsi mesi i suoi utenti sono andati pazzi per i Maneskin, BLANCO e Olivia Rodrigo, ma hanno anche riscoperto le hit anni 2ooo di Britney Spears. Tra le serie TV più viste spiccano invece le iconiche sitcom The Office e How I Met Your Mother.

Gli utenti italiani di Tinder hanno poi viaggiato, almeno nei limiti del possibile, nelle grandi città italiane: Milano, Roma e Bologna. Le mete internazionali più ambite restano invece Londra, Los Angeles e New York.

Potete visualizzare l’infografica completa dello Year in Swipe di Tinder qui sotto: