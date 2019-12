Tiscali Mobile Smart 4G, ecco le nuove offerte con velocità fino a 150 Mbps

Tiscali Mobile ha annunciato oggi le nuove tariffe Smart 4G, caratterizzate da velocità di download fino a 150 Mbps. L’offerta comprende due piani tariffari per clienti consumer e uno per clienti business, con costi rispettivamente pari a 2,99, 8,99 e 10,99 euro al mese, tutti senza costi di attivazione per i nuovi clienti che acquisteranno una SIM. Chi invece è già cliente pagherà 11 euro per le due tariffe consumer e 15 per quella business.

Inoltre a nessun cliente Tiscali Mobile sarai mai addebitato un canone per servizi in abbonamento (giochi, ricette, suonerie, incontri, etc.) e tutte le tariffe sono prive di vincoli, penali e costi nascosti.

Photo credit - depositphotos.com

La tariffa base si chiama Smart 4G e, per un costo di 2,99 euro al mese (a cui va aggiunto il contributo SIM una tantum di 10 euro e una ricarica iniziale sempre da 10 euro), si avranno 60 minuti di traffico voce, 10 SMS e 1 GB di traffico dati in 4G. Smart 30 4G è invece la tariffa consumer più completa. In questo caso il canone di 8,99 euro al mese dà diritto a minuti illimitati per il traffico voce, 100 SMS al mese e 30 GB di traffico dati su rete 4G.

La tariffa business infine si chiama Smart 30 Affari 4G, costa 10,99 euro al mese (sempre con contributo SIM da 10 euro e ricarica minima iniziale da 20 euro) e offre minuti illimitati di traffico voce, 300 SMS e 30 GB di traffico dati in 4G. Tiscali Mobile è disponibile in 7465 Comuni italiani, che rappresentano il 98,2% della copertura nazionale, la più estesa d’Italia. Le offerte Smart 4G sono acquistabili nei negozi Tiscali, online sul sito ufficiale e chiamando il numero 130.