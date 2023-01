È un po’ difficile individuare un vero “top” per l’anno 2022, un anno senza grandissime novità nel settore smartphone, come afferma anche qualche collega. O meglio: è stato un anno con moltissime nuove uscite – fin troppe! –, ma tutte più o meno somigliantesi tra loro. Gli unici smartphone a essersi leggermente distinti sono stati alcuni modelli di fascia media come Vivo V23 5G, Oppo Reno8 Lite 5G e ovviamente Nothing Phone (1), da cui pure ci si aspettava qualcosina in più. Cos’hanno in comune questi tre smartphone?

Semplice: sono tutti contraddistinti da scocche posteriori particolari, con i LED oppure fotocromatiche. In generale, sembra che gli OEM abbiano puntato a distinguersi soprattutto a partire dal design e dal design del retro in particolare, mentre non si è registrata nessuna grande novità per quanto riguarda la scheda tecnica.

Abbiamo sottolineato che i cambiamenti sono stati per lo più estetici e limitati al lato posteriore; non è stato così solo nel caso di ZTE Axon 40 Ultra, un gran bello smartphone di fascia alta che però è passato un po’ inosservato (un po’ come la sua fotocamera invisibile, del resto!).

Android a parte, ho apprezzato anche la soluzione di Apple, che non ha eliminato del tutto il foro nel display, ma quantomeno ha saputo… dargli un senso. Peccato solo che la Dynamic Island si trovi solo su iPhone 14 Pro e non anche sul modello base, che pure costa oltre mille euro.