Dopo la fine dell’estate in molti decidono di rimettersi in forma, cercando dei validi supporti in tutti quei dispositivi smart che possono fornire un aiuto concreto per tenere sotto controllo la propria salute e ricevere utili suggerimenti per impostare gli allenamenti in maniera personalizzata.

Fra questi spiccano certamente gli smartwatch e gli sportwatch, ed è per questo che vi suggeriamo di dare un’occhiata all’eccezionale Garmin Forerunner 45, smartwatch pensato appositamente per il running oggi in offerta su Amazon ad appena 105,56€, il prezzo più basso di sempre per il modello rosso, grazie a un importante sconto del 45%.

Garmin Forerunner 45, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Garmin Forerunner 45 è progettato per monitorare e tracciare le attività di corsa e camminata, fornendo informazioni dettagliate come la distanza, il ritmo, il tempo e la frequenza cardiaca. Per queste ragioni, è l’ideale per chiunque ami correre o camminare per mantenersi in forma o a livello competitivo. È un’ottima scelta anche per i principianti che vogliono iniziare a monitorare le proprie prestazioni di corsa e tenere traccia dei progressi nel tempo, perché è molto semplice da usare e offre funzionalità essenziali come i piani di allenamento per la corsa gratuiti e personalizzati.

Anche se è orientato alla corsa, il Forerunner 45 offre funzionalità di monitoraggio di stress, sonno, frequenza cardiaca 24ore su 24 e tracciamento dell’attività quotidiana, il che lo rende adatto a chiunque voglia tenere sotto controllo il proprio benessere generale e l’attività fisica.

Il Garmin Forerunner 45 è disponibile in diverse colorazioni, ognuna delle quali ha un costo differente. La più economica è la versione nera, che costa solo 99,95€ e, in generale, l’andamento dei prezzi per questo modello è decisamente altalenante: il 16 settembre costava 110,00€ usato, mentre solo il 19 settembre costava quasi 140,00€ nuovo. Il calo di prezzo è avvenuto nelle ultime ore del 19 settembre, ma non sappiamo per quanto tempo ancora Amazon offrirà questo eccezionale smartwatch a un costo così basso, per cui vi consigliamo caldamente di non lasciarvelo sfuggire, finché è in offerta.

Perfetto per tutti coloro che cercano uno smartwatch unisex disponibile in tante colorazioni diverse per soddisfare tutte le esigenze di stile, il Forerunner 45 è la scelta ideale per chi vuole rimettersi in forma con allenamenti personalizzati, potendo contare sulla qualità di un marchio come Garmin. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!