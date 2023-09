Una nuova versione beta di WhatsApp per Android (versione 2.23.19.8) è stata rilasciata oggi e include una schermata denominata “Chat di terze parti”, come riportato da WABetaInfo. Al momento, secondo quanto affermato da WABetaInfo, questa schermata non è né funzionale né accessibile agli utenti ma potrebbe diventarlo prossimamente. A cosa serve? Il titolo suggerisce fortemente che potrebbe essere il primo passo verso l’apertura dell’app di messaggistica crittografata di Meta alla compatibilità multipiattaforma.

Questa versione beta è stata rilasciata pochi giorni dopo che la Commissione Europea ha confermato che Meta, la società proprietaria di WhatsApp, rientra nella categoria dei “gatekeeper” ai sensi del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea. Il DMA richiede che le applicazioni di comunicazione come WhatsApp interagiscano con le app di messaggistica di terze parti entro marzo 2024. WABetaInfo, a questo proposito, ha condiviso uno screenshot della nuova schermata su Twitter:

WhatsApp beta for Android 2.23.19.8: what's new?

WhatsApp is working on complying with new EU regulations by developing support for chat interoperability, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/XI6zMoOD5P pic.twitter.com/Jpd9Leh2Ki

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2023