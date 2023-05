Se seguite le ultime novità sul mondo Apple, probabilmente avete sentito parlare di Analyst941, il leaker che ha svelato in anteprima la funzione Dynamic Island di iPhone 14 Pro e altre informazioni su iOS 17, watchOS 10 e altri prodotti in arrivo.

Purtroppo il leaker è caduto vittima di una trappola messa insieme da Apple per scovare la sua fonte, portando all’allontanamento di tale persona dall’azienda di Cupertino e alla chiusura del proprio account Twitter.

Analyst941 era il fratello di una dipendente Apple che lavorava nel team di sviluppo software. La donna ha violato il contratto di riservatezza e ha condiviso con il fratello alcune immagini e dettagli sulle novità software di Apple. Il fratello, a sua volta, aveva creato un account Twitter dedicato e aveva iniziato a pubblicare le sue anticipazioni, guadagnando una certa notorietà tra gli appassionati.

Tuttavia, la sua attività non è passata inosservata agli occhi di Apple, che ha messo in atto una strategia di controspionaggio per smascherare la fonte interna. Secondo quanto rivelato dallo stesso Analyst941 nel suo ultimo tweet prima di chiudere l’account, Apple ha inserito delle piccole differenze nelle immagini e nei dati forniti ai vari dipendenti del team software, in modo da poter risalire a chi li aveva fatti trapelare.

Così facendo, Apple ha scoperto che la fonte del leaker era la dipendente in questione e l’ha licenziata immediatamente. Il leaker ha quindi deciso di chiudere il suo account Twitter e di scusarsi con la sorella per averle causato dei problemi. Ha anche ringraziato i suoi follower per aver seguito le sue rivelazioni e ha augurato loro una buona giornata.

Questa vicenda dimostra quanto Apple tenga alla riservatezza dei suoi prodotti e dei suoi progetti e quanto sia determinata a proteggere i suoi segreti industriali. Allo stesso tempo, evidenzia anche i rischi che corrono i leaker e le loro fonti, che possono essere scoperti e puniti in qualsiasi momento.