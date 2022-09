Potreste vederlo come un metodo per limitare l’inquinamento da rifiuti tecnologici, o semplicemente potreste essere dei veri appassionati: stiamo parlando della trasformazione di vecchi smartphone o console portatili in quadri che mostrano l’oggetto “esploso” nelle sue varie parti. Ci sono due modi per ottenere questo risultato: acquistare dei quadri già fatti o farseli da soli, ricreando la grafica sottostante che descrive le singole parti. O, se volete fare un primo passo guidato, potreste considerare l’acquisto di un kit, come quello che abbiamo ricevuto e vi proponiamo in questa pagina.

Lo realizza Xreart e fa parte della DIY Series, che offre già molti kit differenti che comprendono moltissimi modelli iPhone, diverse console portatili e anche alcuni smartphone Android. Il kit include tutti gli accessori necessari per disassemblare lo smartphone o la console portatile, alcuni cacciavite, i supporti per dividere le parti senza rovinarle, colla e altri strumenti utili durante il processo.

In base al modello che acquisterete sarà presente la grafica che indica anche dove posizionare le singole parti, nonché la cornice, già pronta per essere posizionata sulla parete. Quello che manca, quantomeno nel modello che abbiamo ricevuto, è una guida passo / passo sul modo in cui si disassembla lo smartphone. Tuttavia internet è piena di video e articoli, e probabilmente trovare il modo migliore per disassemblare le singole componenti è anche la parte più interessante se volete iniziare un progetto di questo genere.

Se l’idea vi piace, potreste anche voler proseguire acquistando direttamente online vecchi smartphone non funzionanti e realizzare altre opere d’arte, riutilizzando gli attrezzi presenti nel kit. Con una ricerca online è possibile trovare vari template che faranno al caso vostro.

Il kit che abbiamo ricevuto, contenente un iPhone 2G, costa circa 350 euro, un prezzo elevato per uno smartphone non funzionante e il resto degli accessori, tuttavia andando a spulciare eBay ci siamo accorti che non si trovano molti iPhone 2G, considerati ormai dei pezzi da collezione, motivo del prezzo elevato. Se sceglierete un iPhone 4, ad esempio, il prezzo sarà meno della metà. In ogni caso, se vorrete risparmiare, dovrete acquistare uno smartphone usato e procedere in autonomia alla realizzazione del quadro.

Se vi piace l’idea, magari per fare un regalo, trovate tutti i kit disponibili a questo indirizzo.