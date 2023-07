Il panorama dei produttori di smartphone sta affrontando una rivoluzione, spinta dalla crisi tecnologica in corso da alcuni anni.

Xiaomi, un tempo leader del mercato indiano degli smartphone, si trova ora a dover rivedere completamente la sua strategia di commercializzazione.

La crescente concorrenza da parte di rivali come Samsung, Oppo e Vivo ha messo in luce un difetto critico di Xiaomi: un portafoglio fin troppo ampio di prodotti simili fra loro, che ha confuso i consumatori e indebolito la sua posizione nel mercato. Per far fronte alla crisi di mercato in India e riconquistare terreno, Xiaomi sta puntando tutto sugli smartphone 5G e su un catalogo più snello.

La sfida del mercato indiano

Mentre il marchio Xiaomi continua a mantenere una solida presenza nel mercato europeo, la situazione è ben diversa in India. Il Paese ha subito gli effetti della crisi economica e ciò ha avuto un impatto diretto sulle vendite degli smartphone.

Dopo aver detenuto per anni il primo posto nella classifica di vendite in India, Xiaomi è scivolata in quarta posizione, lasciando spazio a Samsung, Oppo e Vivo. Muralikrishnan B., presidente di Xiaomi India, ha ammesso che quest’anno non prevede di raggiungere nuovamente la vetta del mercato, ma è ottimista riguardo a una graduale ripresa.

La tattica del catalogo più snello

Una delle principali ragioni del declino di Xiaomi in India è stata la decisione di lanciare una moltitudine di prodotti simili, confondendo i consumatori e disperdendo le risorse aziendali. La serie Redmi Note 11 ne è un esempio, con oltre 22 dispositivi diversi tra modelli e rebrand. La recente serie Redmi Note 12 ha seguito una tendenza simile con una decina di varianti in pochi mesi dal lancio.

Ora, l’azienda sta riconsiderando questa strategia e si sta concentrando su un catalogo più essenziale, evitando l’eccesso di opzioni e semplificando la scelta per i clienti. Una strategia che, a nostro parere, potrebbe vedere i suoi effetti anche nel mercato europeo.

La ristrutturazione dell’azienda

Per ridurre le spese, l’azienda ha licenziato in India 30 dipendenti a giugno e sono probabili ulteriori tagli di posti di lavoro, secondo quanto riportato dal quotidiano Economic Times. Muralikrishnan, tuttavia, ha affermato che Xiaomi India non ha licenziato personale quest’anno e non ha intenzione di farlo.

“Nell’interesse dell’efficienza e della chiarezza dei ruoli, ristrutturerete la vostra organizzazione ogni volta che sarà necessario per soddisfare le esigenze della strategia“, ha dichiarato. “Ora, riguardo tutte le speculazioni sul fatto che stiamo licenziando persone – è una cosa che sosterrò categoricamente come falsa“.

Allo stesso tempo, Xiaomi monitora attentamente le mosse dei rivali Oppo e Vivo, i quali stanno gradualmente ridimensionando la loro presenza in Europa.

Xiaomi si trova di fronte a una fase cruciale nella sua strategia di commercializzazione. La concorrenza e la crisi tecnologica hanno messo in luce le lacune del suo approccio precedente, ma l’azienda è pronta a fare i passi necessari per riconquistare la fiducia dei consumatori e tornare alla sua posizione di leadership.

Concentrandosi sugli smartphone 5G e semplificando il catalogo di prodotti, Xiaomi potrebbe riuscire a riconquistare terreno nel mercato indiano e, allo stesso tempo, rafforzare la sua presenza in Europa. Con una strategia mirata e un impegno costante per adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato, il futuro di Xiaomi sembra ancora promettente.